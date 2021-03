A la hora de vestiste no siempre es fácil estilizar la ropa con los zapatos. Para que tus looks parezcan estar combinados ¡por una estilista profesional! la clave está en conseguir una armonía perfecta gracias a la coherencia o la complementación entre los elementos del look. Descubre qué tipos de zapatos te pondrás en la primavera.

Te explicamos qué zapatos conseguirán ponerle la guinda a tu look para que tus piernas destaquen como nunca antes y consigas dejar huella allí por donde pases.

Las deportivas nos empoderan

Si eres fan de los looks de oficina porque con ellos te sientes una auténtica Boss Girl, seguro que tienes varios pares del mismo estilo y es que de alguna manera consiguen aportar una seguridad en nosotras mismas de lo más empoderadora ¡de la que nos encanta disfrutar a diario!

Pero como estamos acostumbradas a verlos solo para looks de oficina, muchas veces cuando queremos introducirlos en outfits alternativos nos cuesta pensar en otros zapatos que no sean unos stilettos clásicos. La clave es pesar un poco Outside The Box y atrevernos con unas deportivas blancas: aunque pueda parecerte una elección poco habitual, conseguirán que vayas cómoda, un poco más casual y moderna e igualmente elegante pues ¿qué hay más chic que el color blanco?

Incluso puedes elegirlas con un poco de plataforma, aunque si no estás segura de querer apostar por unas deportivas, siempre puedes optar por unos tacones cuadrados, el acierto seguro que te garantizará un look perfecto.

Plataformas

Aun así no siempre es fácil decidir qué zapatos combinamos con nuestro look. La clave del acierto se encuentra en los zapatos más que en ninguna otra combinación, porque será en nuestros pies donde recaiga todo el significado del look. Sin duda, elige unas plataformas, porque te ayudarás a fomentar la sensación de verticalidad ¡y crearán la ilusión de unas piernas eternas!

Mocasines

Para querer estar algo más elegante en una cena de alto copete y con vestido de lentejuelas, olvídate de las deportivas al estilo Converse o Vans si no quieres parecer una quinceañera, la elección estrella serán unos mocasines y te aseguramos que en cuanto hagas la prueba no querrás ponerte otra cosa.

Tacones

Para neutralizar este efecto y conseguir que la ropa nos estilice, lo que debemos hacer es escoger unos tacones (que no hace falta que sean demasiado altos) con un escote prominente, es decir un calzado con el que el empeine quede desnudo. Este alargará tus piernas y te devolverá la figura esbelta que el look parecía haberte arrebatado.