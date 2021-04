Aunque según la temporada, el año y el impacto de las modas de cada momento, vemos los pañuelos reinar cada vez en un sitio distinto, la verdad es que todavía son pocas las chicas que los consideran un elemento tan atractivo o ponible como lo puede ser una pulsera, un anillo o unos pendientes.

Descubre porqué los pañuelos se convertirán en tu complemento favorito.

Y es que mientras que hay muchas mujeres que consideran que no se sienten cómodas saliendo a la calle sin alguno de estos ítems, todavía no hay tantas mujeres que se atrevan a usar un pañuelo en todas sus posibles formas ¡en sus looks del día a día!

Lo cierto pero, es que hay más de 10 maneras en las que podemos usar este complemento, y para que puedas llevarlo cada día de una manera distinta (y si cuentas con más de un modelo seguro que triunfas), a continuación te explicamos las maneras más fashion de introducir este accesorio a tus looks sea cual sea tu estilo o la ocasión para la que te vistes.

Atrévete a permitirle decorar tu cabeza o tu melena

De igual manera que te has acostumbrado a verte con diadema -pues últimamente se han puesto muy de moda- quizás es hora de que empieces a familiarizarte con los pañuelos ¡y de que te quites las imágenes preconcebidas que ahora tienes sobre ellos!

Olvídate tanto de piratas, como de mujeres mayores e incluso de ese estilo retro que tanto combina con los coches antiguos pues hemos visto demasiadas veces ya esas imágenes de mujeres de otras épocas llevarlos para proteger su melena del viento de los coches descapotables.

Para ello, te recomendamos, en primer lugar, que busques inspiración en tus diseñadores favoritos pues verás que la tendencia actual no se la ha inventado ningún trend-hunter ¡sino que la hemos sacado directamente de las pasarelas! Así que revisa los looks (de ahora y de siempre) de Hermès, Dolce & Gabbana, Loewe, Gucci o Yves Saint Laurent.

Verás que en cada década lo han estilizado de una forma distinta, pero el paso más importante que debes dar es ponerte delante del espejo en un momento en el que no tengas prisa por salir, y experimentar para descubrir cómo queda debajo de un sombrero con tus pendientes favoritos, con un efecto XXL, anudado en el centro de tu cabeza a modo de diadema e incluso como una banda sobre tu frente ¡al más puro estilo de los 70! Y… ¿has pensado en ponértelo decorando tu trenza para conseguir que esta se vea más voluminosa?

Las formas de llevarlo más actuales ¡seguro que conseguirá convencerte!

Actualmente pero, los pañuelos ya no se llevan solamente en la cabeza, sino que hace un par de años conquistaron las asas de nuestros bolsos, los cuellos de nuestras camisas y este año ¡desafían nuestra creatividad animándonos a llevarlos en todas partes!

Esta temporada deberás animarte a probarlos a modo de cinturón (tanto en tus pantalones como por encima de tus americanas), a modo de corbata e incluso como top, la opción más veraniega y sexy que podemos conseguir con un pañuelo XL. Si no sabes cómo conseguirlo, tienes miles de tutoriales online así que empieza a practicar ya ¡para estar lista este verano y para poder triunfar con tu pañuelo multiposición! ¿Ya has elegido tu estampado favorito?