Descubre la arrasadora tendencia ‘Cowquette’ que ha enamorado a las más fashionistas

El encanto del estilo ‘coquette’ ha sido un fenómeno que ha conquistado corazones, destacándose por su enfoque en lo ultrafemenino, caracterizado por vestidos baby doll, bailarinas y una profusión de lazos. Ahora, surge una nueva tendencia que promete capturar la atención de los amantes de la moda: el ‘Cowquette’. Esta propuesta innovadora fusiona la sofisticación del estilo coquette con la audacia y la estética del mundo cowboy, dando lugar a un estilo completamente nuevo y refrescante que seduce por su originalidad y su aire desenfadado. La nueva colección de Stradivarius es la encargada de llevarnos en este emocionante viaje hacia este nuevo estilo viral.

Dentro de esta colección, los vestidos largos con tejidos fluidos son las estrellas indiscutibles. Estas prendas aportan un toque de elegancia y sofisticación a cualquier conjunto, permitiendo a quien las use sentirse segura y femenina. En realidad, está inspirada en la estética y la cultura del Viejo Oeste americano, pero con un toque hiperfemenino.

La tendencia ‘cowquette’. Stradivarius

Se caracteriza por elementos distintivos como los sombreros de vaquero, las botas de cuero, los chalecos con flecos, las camisas de cuadros, los pantalones vaqueros, los cinturones anchos con hebillas llamativas y los pañuelos anudados al cuello.

Así es la colección ‘coquette’ de Stradivarius

Los vestidos midi de Stradivarius se han convertido en un imprescindible para las mujeres que buscan estilo y comodidad en su guardarropa. Destacando entre ellos, encontramos un elegante diseño fluido, con escote recto y tirantes finos, detallado con sutiles abalorios que añaden un toque de sofisticación. Su espalda descubierta, ajustable con cordones y lazadas, aporta sensualidad y versatilidad al conjunto. Disponible en una gama de colores, el azul es especialmente popular debido a su capacidad para realzar la belleza, siendo una elección favorecedora para los días de verano. Todo esto por un precio asequible de 25,99 euros.

Vestido midi estampado de Stradivarius.

Los chalecos se están convirtiendo en un imprescindible de esta temporada, pero ¿te has imaginado combinarlo con un encantador vestido corto de escote pico y manga sisa? ¡La combinación es simplemente explosiva! Este conjunto no solo es una declaración de moda, sino que también es ideal para resaltar tu bronceado y tu frescura durante los días más cálidos del año, gracias a su tejido ligero y fluido que se mueve con cada paso que das. ¿Qué tal añadir un toque de glamour con algunos detalles de lentejuelas que capturan la luz del sol y te hacen brillar aún más? Pero aquí no termina la magia. Para completar este look audaz y lleno de estilo, ¿qué te parece combinarlo con unas botas de estilo cowboy y un bolso de flecos? Es la combinación perfecta de lo dulce y lo atrevido, lo femenino y lo audaz, creando un conjunto que te hará destacar en cualquier ocasión.

Vestido corto con chaleco de Stradivarius.

Las bermudas vaqueras de Stradivarius encarnan a la perfección esta tendencia. Con un precio asequible de 25,99 euros, estas bermudas son una opción accesible para quienes desean seguir las últimas tendencias sin gastar una fortuna. Presentan un diseño de tiro medio con bolsillos delanteros y traseros de plastrón, así como una pernera recta que garantiza un ajuste cómodo y favorecedor. Su cierre frontal con cremallera y botón metálico añade un toque de estilo adicional.

Bermudas vaqueras de Stradivarius.

Imagina el poder y la confianza que sentirás al calzar unas botas estilo cowboy. Disponibles en una variedad de colores para adaptarse a tu estilo personal, estas botas presentan una punta cuadrada que le da un toque distintivo y elegante. Con una altura por debajo de la rodilla, estas botas son la opción perfecta para lucir con faldas, vestidos, pantalones e incluso con tus jeans favoritos.

Pero lo que realmente distingue a estas botas son los pequeños detalles que marcan la diferencia. Con un detalle de tiradores en la parte lateral, estas botas no solo son estilosas, sino también funcionales.

Botas cowboy planas de Stradivarius

Ya sea que estés paseando por la ciudad o bailando toda la noche en un concierto, las botas planas de mujer estilo cowboy te mantendrán cómoda y con estilo en cualquier situación. Así que, ¿por qué conformarte con lo común cuando puedes destacar con un toque de autenticidad y rebeldía? ¡Atrévete a darle un giro a tu estilo con estas botas imprescindibles esta temporada! Precio: 55,99 euros.