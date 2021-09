Las deportivas New Balance de María Pombo que no te quitarás este otoño

María Pombo recorre las calles de Madrid con pantalones vaqueros, una blazer de Zara, camiseta blanca y estas deportivas de New Balance. El estilo de esta influencer representa la de millones de jóvenes y madres trabajadoras de este país. Desde que llegó el pequeño Martín, María decidió optar por un estilo más casual, perfecto para un día a día de lo más ajetreado. El trabajo, la familia y quizás los estudios hacen que, desde primera hora de la mañana, hasta la noche, no paremos ni un segundo. El secreto de María Pombo para llegar al final del día sin dolor de pies son unas New Balance al alcance de todos los bolsillos.

María Pombo tiene las deportivas New Balance que no te quitarás este otoño

New Balance es una de las marcas de zapatillas más conocidas del mundo, originarías de Estados Unidos como las Converse, son la máxima expresión de la comodidad y el estilo. Esta N que se ha convertido en su logo está presente en una gran variedad de zapatillas que destacan, María Pombo ha elegido las suyas. El éxito está asegurado si es una de las mayores influencers de nuestro país la que se calza unas zapatillas como estas.

María Pombo ha optado por unas zapatillas de aires retro. Los 90 han llegado este 2021 con mucha fuerza y seguro que este tipo de calzado te recordará al que se llevaba en aquellos tiempos. Tienen un aire que invita a recordar los partidos en la cancha de básquet con una suela contundente y unos colores muy básicos.

En blanco y negro nos aseguramos unas zapatillas que combinarán con todo nuestro armario y mucho más. Son una buena opción evitando los colores, pero asegurándonos el estilo que buscamos. Recuerdan un poco a las Nike de aquellos 90 en los que el negro y el blanco formaban parte de uno de los diseños más imitados del mundo.

85 euros es el precio de estas zapatillas New Balance que encontraremos en la propia web de la marca. Una inversión a largo plazo, este modelo se llevaba hace unas décadas y se seguirá llevando dentro de unos años. En dos tipos de ancho para que se adapten a la perfección a todo tipo de pies.

Estas zapatillas deportivas están disponibles en todas las tallas, de momento, teniendo en cuenta que todo lo que lleva María Pombo es tendencia, serán una de las más vendidas este otoño.