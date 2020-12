Hay un tipo de regalo que nunca falla, los regalos Gourmet triunfan año tras año y este 2020 no será una excepción. Entre compañeros de trabajo, a familiares, amigos o a una misma, no hay mejor forma de demostrar amor, aprecio o un trabajo bien hecho que a través de los sabores y las texturas. Estos regalos tendrán un ciclo de vida, los podremos disfrutar en compañía, recordar y volver a saborear siempre que nos apetezca. Un buen dulce, vino, queso, aceite, embutidos, todos es posible y bienvenido. Si quieres triunfar con el regalo estrella de estas Navidades, toma nota de estos ingredientes.

Los increíbles regalos Gourmet más deseados de esta Navidad

El rey de los Panettone es una fusión de sabores y de texturas que mezcla el arte de una pastelería italiana histórica con el mejor orujo español. La colaboración entre la pastelería italiana Loison y Bodegas Izadi hará historia esta Navidad. Un regalo que viene perfectamente presentado y empaquetado, solo abrirlo se percibe ese aroma a chocolate que triunfará en todos los sentidos. Por 25 euros es un regalo Gourmet de los que dejan huella.

La Chinata tiene productos Gourmet para todos los bolsillos y paladares. Si queremos quedar bien con nuestro presupuesto, sea el que sea, en la página web de esta tienda encontraremos auténticas joyas gastronómicas. El aceite de oliva es el producto estrella, pero no estará solo, venden packs de todo tipo presentados con elegancia y destinados a triunfar. La caja XL con productos extremeños sorprende por un interior cargado de productos gourmet espectaculares.

Un vermut no puede faltar estos días. Al sol de la terraza, en el jardín o en la mesa de la cocina con unas aceitunas y unas patatas fritas. Un pequeño placer de los domingos por la mañana, que se disfruta mejor en vacaciones. Un regalo para los vermuteros de la casa, por menos de 12 euros, con la bolsa con un mensaje bien claro. La Bandarra tiene packs listos para la acción con uno de los mejores vermuts del país, imposible resistirse a ellos, vienen directos de la Rioja.

Un ron canario es un buen regalo. En Navidad una copa después de comer en una sobremesa de las que no se olvidan es algo imprescindible. El ron dará lugar a una serie de cócteles caseros de excepción que pueden hacernos la vida mucho más alegre. Si quieres regalar un producto gourmet español con el aire caribeño que siempre has deseado, este ron es un buen aliado de cualquier mesa, un regalo que hará feliz a más de uno. Por 22 euros es una buena compra.

Vegamar tiene productos gourmet valencianos espectaculares. Los mejores vinos de esta parte de España llegarán a la mesa estas Navidades en una caja de esta tienda online y física. Una buena forma de traer a parte de esta comunidad autónoma a nuestra casa. Aunque no se puede salir dados los cierres perimetrales se puede igualmente disfrutar de todos los sabores de nuestra geografía. Hay packs por unos 30 euros para quedar bien, un regalo Gourmet para todos los bolsillos.

Matías Buenos Días ofrece la posibilidad de mezclar gastronomía y objetos de regalo. Un libro y un buen vino por poco más de 30 euros es una opción de regalo increíble. Hay tazas, galletas, todo tipo de bebidas y hasta cámaras fotográficas. Lo mejor de esta empresa es que también podemos personalizar nuestro propio pack, una forma de apostar por la cultura y la gastronomía en un solo regalo gourmet de Navidad.

La caja gourmet Cristina Oria es especial para amantes del queso. Mermelada artesanal un queso delicioso y unas tostaditas que se convertirán en la cena rápida ideal de los menús navideños. No se puede pedir nada más estas fiestas. Se pueden disfrutar de los productos que salen de la cocina de esta artista que nos permitirá vivir una experiencia gourmet en nuestra casa. Un regalo esencial para estos días que corren y que se puede acabar convirtiendo en lo mejor de este 2020.

Si estás pensando en regalar algo delicioso que nos permita disfrutar de las reuniones de estas Navidades con una sonrisa, estos packs de productos gourmet son buenas opciones. En nuestro país hay cientos de productores locales que necesitan ahora más que nunca la ayuda de todos. Comprar productos nacionales, disfrutar del sabor de cada uno de estos elementos y, además, ayudar a las empresas que dan trabajo a varias personas es algo que no podemos dejar escapar. Estos son algunos ejemplos de packs que se pueden personalizar y adaptar a los gustos de cada uno. Quesos, embutidos, vinos o dulces con una denominación de origen clara, hechos en España. Estas Navidades 2020 las recordaremos como las más caseras, no solo por reducir la movilidad, también quizás por descubrir los placeres gastronómicos que tenemos cerca de la mano de estos regalos gourmet.