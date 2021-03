Cuatro cucharadas al día de este alimento te ayudarán a perder peso sin esfuerzo

La alimentación es la fuente de nuestra salud y bienestar, podemos perder peso sin esfuerzo con cuatro cucharadas al día de este alimento que tenemos en casa. El aceite de oliva es oro líquido, en España somos principales productores de esta maravilla que nos cuida por dentro y por fuere. Cada vez más cremas hidratantes lo incluyen en sus fórmulas, abuelas y madres de medio país lo usaban para mantener la piel sin arrugas. Además de cuidarnos por dentro, estudios recientes demuestran que con solo cuatro cucharadas al día podemos perder peso sin esfuerzo.

Cuatro cucharadas al día de aceite de oliva te ayudarán a perder peso

Entorno al aceite de oliva existen un gran número de mitos que acaban haciéndose realidad. Tenemos la suerte de ser el país con la mejor materia prima de este tipo, productores de aceite de oliva por excelencia que nos ayudarán a cuidarnos y hasta a perder peso. Una cucharada de aceite de oliva en ayunas nos puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal, es uno de los remedios naturales que nunca fallan.

Los nutricionistas usan este oro líquido para sacar a relucir las propiedades del resto de los alimentos. Para perder peso, es indispensable comer alimentos frescos y no procesados. En esta tarea, el aceite de oliva juega un papel importante. Gracias a él se puede aderezar cualquier pescado, carne o verdura a la plancha. Además de ser el aliño ideal de cualquier ensalada, siempre y cuando se invierta una cantidad adecuada de aceite de oliva.

Las cuatro cucharadas son el punto máximo. Ingerirlas supondrán 360 calorías. Pero más allá de esta cifra está la inversión de estas calorías y el hecho de que estamos tomando un tipo de grasa muy necesaria para el cuerpo. La dieta mediterránea es una de las mejores del mundo, gracias a un aceite que traspasa frontera.

Con un desayuno contundente, en el que no puede faltar un poco de pan integral con aceite de oliva y tomate podemos adelgazar fácilmente. Perder peso es posible cuando se queman más colorías de las que se ingieren. Con una reducción de las grasas que no son beneficiosas, como todos los dulces, fritos y alimentos procesados y un poco de aceite de oliva, combinado con un correcto ejercicio físico se pierde peso. No necesitamos apuntarnos al gimnasio o invertir horas y horas, subir y bajar escaleras, realizar paseos de 15 minutos después de las comidas pueden servirnos para perder peso sin esfuerzo.