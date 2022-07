El conjunto de top y falda de Shein para disfrutar al máximo el verano

En Shein tienes variedad de conjuntos y prendas para combinar como tú quieras. Ahora está el conjunto de top y falda de Shein, que tienes en variedad de colores. Disfruta a máximo del verano con él.

Para ir a la playa, de paseo, o bien para esa cena más romántica. Tienes el top más atrevido y una falda pantalón con un diseño muy cool que te encantará.

Así es el conjunto de top y falda de Shein

Lleva un estampado y está en varios colores para que puedas elegir el que más te guste o bien comprarte dos si es el conjunto clave para tu verano.

De estilo bohemio, lleva varios detalles como volante y nudo. Tanto el top como la falda pantalón son de poliéster. El top lleva un escote realmente pronunciado que vale la pena tener en cuenta con los hombros descubiertos. Según Shein, en sus instrucciones de cuidado, está la lavadora o limpieza en seco profesional.

En varios colores

Una de las ventajas de contar con este conjunto es que está en varios tonos diferentes: negro, rojo, verde y rosa. Y ello con estampado de fondo. Así tienes variedad para ponerte en tus ocasiones especiales. Pues tanto el top como la falda pantalón te la pones de forma conjunta o por separado, con otros shorts, con jeans, otros tops de colores, en especial blanco y negro, etc.

Su precio es de 14 euros, las dos piezas, así que no podrás renunciar a tales prendas ahora que sabes que se compran de una forma tan fácil y casi sin darte cuenta. Las tallas disponibles son de la S a la XL, elige la tuya para hacer tus sueños realidad y sentirte la más deseada y atrevida de la fiesta. Porque con este conjunto marcas estilo, seguro.

Muchos comentarios

Este conjunto tiene variedad de comentarios en la web de Shein. “Cómodo, fresco y bonito”, “es perfecto para el verano y muy fresquito. La talla corresponde”, “Lleva cremallera no transparenta y la tela es fresquita”, “Madre mía !!! Qué conjunto , me encanta , queda súper elegante, tener cuidado de mirar bien las medidas porque no estira pero se adapta muy bien al cuerpo y es muy fresquito. Muy contenta con la compra”, “la talla coincide todo coincide es precioso este traje le queda a mi hija perfecto muy fresquito para el verano y no puedo pedir más muchas gracias es precioso el color todo perfecto”.