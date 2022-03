El conjunto de shorts y top de Shein para lucir piernas esta primavera

Absolutamente primaveral, el conjunto de shorts y top de Shein es lo más porque tiene un precio que no imaginarás y sienta estupendamente.

Ya lo puedes comprar gracias a su gran diseño y a crear conjuntos que no te quitarás en este tono de cuadros verdes y blancos Vichy que nos tiene encandilados.

El conjunto de Shein que debes tener

Es el top corto de espalda abierta de guingán con shorts, una maravilla que ahora esta web nos permite llevar al mejor precio.

En color verde menta tiene un estilo casual que permite ponértelo en todo tipo de ocasiones. Es estampado guingán y lleva detalles que te encantarán todavía más como la espalda al aire del top, y sus tirantes, con escote de cuello redondo. También es sin mangas para poder lucirlo en esta primavera y también verano.

El tejido es no elástico en material 100% Poliéster y según la web de Shein lo podemos lavar en la lavadora o limpieza en seco profesional para que la prenda no se estropee enseguida.

Cuándo lo llevo

Ahora, en esta temporada es del todo factible porque ofrece un color pastel claro que gusta a todos. Y además cuenta con total comodidad. Te lo pones con sandalias y taconazos o bien con deportivas cuando deseas ir mucho más cómoda. Es el conjunto que siempre has soñado y que llevar en muchas situaciones, siempre quedas bien.

Dónde comprarlo

En la web de Shein donde además te llevas un dos piezas: top y shorts por un precio de 14 euros. y está en varias tallas de la XS a la L, así que puedes escoger ya la tuya y comprarlo para tenerlo en esta nueva temporada. la web de lo pone fácil y lo puedes pagar de forma cómoda.

Una de las prendas más comentadas

Es uno de los conjuntos más comentados de la web. “Es igual al de Zara. solo que la tela es un poco más fina. me gusto mucho” “si has visto el de zara te puedo asegurar que es exacto, buena tela y queda perfecto, mi mejor compra”. “Tal cual la foto, suelo usar S y me decidí por la M y acerté, quedo justo como yo quería, la tela no transparenta no es gruesa pero es buena, es un conjunto igual a uno de zara, mis medidas son correctas por si las ayuda chicas”. Por esto son prendas ganadoras y demandas.