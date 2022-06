El conjunto de short y polo de C&A para los días más deportivos

C&A tiene el conjunto de short y polo ideal para los días más deportivos de esta primavera verano, dos piezas de calidad nos están esperando tiradas de precio. Hacer la maleta para las próximas vacaciones o poner en orden un armario plenamente veraniego puede traernos más de una sorpresa. Si esos pantalones cortos que te gustaban tanto no te van bien este año, puedes tirarlos, C&A tiene los mejores que, además, van a juego con un increíble polo a rayas de lo más veraniego. Este conjunto es perfecto para los días más deportivos, no te quedes sin él.

C&A tiene el conjunto de short y polo ideal para los días más deportivos

Este verano 2022 es el de la actividad plena, ya no habrá nada que nos detenga, podremos recorrer el mundo sin restricciones. Para hacerlo, deberemos equiparnos bien, ir en busca de ese tipo de prendas que nos sienten bien y sean lo más cómodas posibles. Como este short y polo de C&A, dos piezas que necesitamos en nuestro armario.

Los shorts que buscas están en C&A. Los pantalones cortos de nuestros sueños están disponibles en esta tienda low cost. Podemos comprarlos en varios colores distintos, una tentación a la que no nos podemos resistir dadas las características de esta prenda básica de cualquier armario veraniego.

La cintura elástica es un plus que no podemos dejar escapar. En verano queremos mantenernos en forma, sin renunciar a una buena comida o escapada por el mundo. Una cintura elástica nos permitirá tener unos pantalones que se adaptarán a nuestro ritmo. Poseen, además, unos bolsillos de lo más funcionales, creando en conjunto una pieza que nos ayudará a crear un look deportivo y cómodo con un simple top, camiseta o polo.

Están disponibles en 5 colores. Será complicado escoger el color que más nos gusta. Por solo 12,99 euros podemos comprar un par de estos pantalones para tenerlos siempre listos en la maleta o en el armario para esta temporada. C&A ofrece prendas de muy buena calidad a un precio de escándalo.

El polo a rayas que necesitamos está en C&A. Ya sea con estos shorts o con unos pantalones blancos de lo más veraniegos que seguro que tenemos en el armario, disfrutaremos de este polo marinero. Está disponible en dos colores, un azul marino y un blanco igual o más favorecedor. El precio de 12,99 euros invita a comprarlo y a disfrutarlo esta temporada. Antes de que se agote, no te quedes sin él, es un básico atemporal que siempre quedará bien.