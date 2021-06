Los complementos que marcan la diferencia si eres la invitada a un evento

Descubre los complementos que marcan la diferencia e ideales para conseguir que ese vestido más sencillito deslumbre a todos los presentes. Si necesitas inspiración, ideas ¡te damos las últimas tendencias para ir perfecta a un evento!

Mira los complementos que vas a necesitar para que tus outfits de invitada sean perfectos de pies a cabeza.

Demuestra que conoces las normas de etiqueta con un tocado espectacular

Aunque hay un poco de polémica al respecto de los accesorios de cabeza -pues mientras que algunos defienden que están pasados de moda otros predican que no hay look completo que no los incluya-, lo cierto es que las normas de protocolo y etiqueta a las que seguimos recorriendo todavía para saber cómo acertar en cualquier ocasión, dictan que en bodas y demás eventos de día lo más correcto es llevar tocado.

Por ello, elige uno que te haga sentir cómoda y en ningún caso disfrazada y comprueba como este accesorio consigue que tu outfit parezca estilizado por una profesional.

Siempre que tu outfit lo permita, aléjate de la joyería sencilla y clásica

En bodas de día, los pendientes de inspiración azteca son la última tendencia, y para los eventos de noche te recomendamos utilizar pedrería negra porque entonces seguro que no vas a fallar.

Mientras que los primeros se caracterizan por seguir formas semicirculares y por incluir motivos geométricos o a todo color o en tonalidades beige y nude (en función de si los necesitas para una boda de día o de noche), los segundos pueden ser cómo más te gusten, aunque te recomendamos que los combines con tonalidades naranja y ocre o que tengan detalles dorados (mucho mejor que plateados).

Se encargarán de aportar un toque sofisticado a tu look y marcarán la diferencia en comparación a las elecciones más clásicas de las demás invitadas. Son los complementos que marcan la diferencia.

Y elige bien tu clutch ¡o podrías estropear el look entero!

Aunque podría parecer que elegir un bolso es solo cuestión de encontrar un diseño que combine con el color de los zapatos o con la tonalidad del vestido, esta elección va un poco más allá y es que debes intentar que el acabado de clutch también combine con tu estética y con la del evento (por lo que deberás tener el entorno donde este se celebra).

Si es low cost, intenta encontrar uno que por sus características parezca bueno y si no sabes por donde empezar a buscar, ten en mente que lo que más se lleva son los clutch en un acabado acharolado o de estilo animal print, sobre todo si hablamos de grabados que imitan la piel de serpiente.