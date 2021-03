Si sueles hacer deporte de forma bastante asidua, sea en el gimnasio, en casa o al aire libre, apunta estos trucos para cuidar el cabello tras el ejercicio físico. Pues las agresiones externas, el sudor y tanta agua por lavarlo constantemente pueden acabar estropeándolo sin motivo alguno.

Aprende qué peinados realizarte, champus y protecciones que aplicar sobre el pelo a la hora de hacer deporte.

Protege el cabello del aire libre

Las agresiones externas hacen que tu cabello pueda sufrir mucho más especialmente en aquellos meses donde hay más sol o bien más frío. Es importante protegerlo antes con sérum y productos contra el sol. Usa gorros y otros para evitar que el sol penetre en tu cuero cabelludo porque es una área que no tenemos en cuenta y es igual de importante.

Cuidado con el lavado continuo

Normalmente si hacemos deporte, sudamos y debemos ducharnos de inmediato. Esto hace que nuestro cabello pueda estropearse porque no a todos los cabellos les va bien el agua diaria. Escoge el champú que le vaya mejor a tu cabello, hidrátalo con frecuencia y aplica el acondicionador.

Cabello recogido

Está claro que si vas a sudar no puedes tener la melena suelta porque se va a estropear. El consejo es que para cuidar el cabello tras el ejercicio físico y durante podamos recogernos el pelo porque además estaremos más frescas, ligeras y nuestro cuerpo transpirará mucho más y mejor.

Champú en seco

Algo que podemos hacer para resolver el problema de tener que lavarnos el cabello a diario, es decir, lavarse el pelo constantemente, es usar un champú en seco. Ahora hay muchos en el mercado y es una alternativa a llevar el pelo limpio, pero sin tener que mojarlo cada vez.

Son muy fáciles de usar, pues solo debe aplicar el producto, masajear varias veces para que penetre y cepillar. Es factible cuando no tienes tiempo de lavártelo cada vez que practicas deporte, para no pasarnos con la hidratación… pero claro, si tu pelo es muy seco quizás no te va bien a la larga.

Champú sin sulfatos

Otro remedio que suelen recomendar los expertos es usar champús sin sulfatos, es decir, naturales y sin químicos cuando debemos lavarnos el pelo a diario tras el ejercicio físico.

Se recomiendan champús humectantes que sean ligeros y sin sulfatos que no limpien el cabello ni elimine, de esta manera, el aceite natural que tienes.