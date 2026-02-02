Colas en Stradivarius por los botines de tacón sensato que elevan tus looks y pegan con todo
Si necesitas unas botas para ir elegante y también bien vestida a la oficina, estás de suerte. Stradivarius cuenta con los botines de tacón sensato que eleva tus looks y además verás que va bien con todo. Con jeans, faldas, vestidos, tops o bien trajes chaqueta que siempre sientan genial. Las botas kitten añaden un toque elegante sin exagerar.
En este caso, los botines de tacón sensato te permiten ir de un lado a otro sin que duelan los pues gracias a un tacón bajo que casi no se aprecia. Son tipo kitten de piel y de color marrón claro. vienen con caña asimétrica, presentan un acabado en punta bien distinto, y una altura del tacón de 5 cm. Por esto no puedes prescindir de ellas y comprar este calzado antes de que se agote. Te contamos lo más destacado de estos complementos que son algunos de los que más se llevan durante esta temporada.
Cómo son los botines de tacón sensato que elevan tus looks
Según el Fortune Business Insights, el interés por el calzado de piel natural se ha incrementado en los últimos años debido a su durabilidad y su menor impacto ambiental frente a materiales sintéticos de baja calidad. Este tipo de calzado, si se cuida correctamente, puede acompañar durante años sin perder su forma ni su encanto original.
Materiales de la bota
- Suela: 100% poliuretano termoplástico
- Corte: 100% piel vacuno
- Forro: 100% poliéster
- Plantilla: 100% poliéster
Materiales certificados
Que contiene al menos:
Suela
51% poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS
Forro
100% poliéster reciclado certificado RCS
Plantilla
100% poliéster reciclado certificado RCS
Poliuretano termoplástico reciclado certificado RCS
Este material es un tipo de caucho sintético reciclado que se recupera durante los procesos de fabricación de otros productos que utilizan tipos de materiales similares, como hinchables, colchones, flotadores, etc. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.
Poliéster reciclado certificado RCS
Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.
Cuidados
- No lavar
- No usar lejía / blanqueador
- No planchar
- No limpieza en seco
- No usar secadora
Evitar el uso de productos químicos
No utilices productos abrasivos o detergentes fuertes para limpiar el calzado. Estos pueden dañar la piel, el serraje y los tejidos, afectando tanto la estética como la durabilidad del producto.
Guardado
Guarda las sandalias en un lugar fresco y seco, preferentemente en su caja original o en una bolsa de tela, para evitar que se acumulen polvo o suciedad en los materiales. Esto también ayudará a que mantengan su forma.
Evitar la exposición al sol
No dejes las botas al sol durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar tanto la piel como el yute, haciéndolos más propensos a dañarse.
Protección de la piel
Usa un protector de cuero de buena calidad para mantener la piel suave y evitar que se reseque. Esto también ayudará a que el color se mantenga intacto y a proteger tales botas. Igualmente si tienes dudas, siempre puedes preguntar en la tienda para que esta piel pueda durar mucho más tiempo.
Tal como indica la Comisión Europea en su informe sobre consumo textil, la moda en piel natural o reciclada tiende hacia un enfoque de durabilidad, reduciendo el desperdicio y fomentando el uso prolongado de las piezas.
Cuál es el precio de los botines de tacón sensato
En la web de Stradivarius y también en sus tiendas físicas, tienes este complementos a un precio de 49,99 euros. Las tallas accesibles van de la 35 a la 41, para que así puedas escoger la tuya en este momento y antes de que empiecen a agotarse.
La marca que todas quieren
Stradivarius, como marca referente en moda juvenil y actual, ofrece cada temporada productos especiales para las fiestas de fin de año, destacando por su diseño, calidad y comodidad. Sus colecciones festivas incluyen calzado, ropa y accesorios pensados para brillar en estas fechas, adaptándose a distintos estilos y ocasiones.
Hay muchas más botas de piel y en color marrón. Desde las kitten slouchy de caña más alta, pasando por los botines cowboy con más tacón y hasta otros con el tacón más bajo para ir cómoda. Y si deseas ir todavía más plana puedes hacerte con las botas de hípica y piel.