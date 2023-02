El escote fetiche de Lady Di regresa de los años 90 para llegar a tu armario

Diana de Gales no solo fue coronada como la «princesa del pueblo» en todos los rincones del planeta, sino también como un icono de estilo capaz de traspasar fronteras. Pese a que han pasado 25 años de su triste fallecimiento, la figura de la madre del príncipe Enrique sigue estando muy presente a nivel mundial, y no es para menos. Es innegable que la esfera de la moda vive de la inspiración, por lo que podría decirse que Lady Di fue toda una it girl con un exquisito gusto estilístico que sigue sirviendo a la gente como referencia en las colecciones, diseños y tendencias que escogen en su día a día.

La que fuera princesa de Gales llevó, antes que nadie, muchas de las tendencias que a día de hoy siguen estando presentes a nivel internacional, como por ejemplo joyas con forma de mariposa, sudadera con blazer y gorra, pantalones por dentro de las botas o deportivas con pantalones de traje o cualquier otra opción textil. Una serie de ideas que no dejan de reinventarse y que tienen a Lady Di como principal protagonista.

En esta última ocasión, ha llamado especialmente la atención el aterrizaje de un escote en concreto. Aunque este tipo de corte ya se llevó hace años atrás, ahora ha vuelto a acaparar la primera plana de firmas para todos los bolsillos, y no es otro que el escote cruzado en V al estilo bardote. Una opción que la propia ex del Rey Carlos escogió en una de sus citas más especiales para enfundarse en el que ya todo el mundo conoce como el «vestido de la venganza», un diseño en color negro y abertura lateral diseñado por Christina Stambolian con el que Diana reapareció justo después de que el que fuera su marido admitiera a través de la televisión haberla sido desleal con Camila Parker.

Teniendo en cuenta la fama que alcanzó este traje, firmas españolas como Charo Ruiz quisieron ponerse manos a la obra años después para sacar a la luz sus propias creaciones inspiradas en el diseño en cuestión. Es por ello que esta marca adlib ha sacado al mercado un vestido que promete arrasar en ventas de cara a los meses venideros del 2023, habiendo sido bautizado como Nella y perteneciendo a la colección Fruition Broderie. Se trata de una nueva versión del de los años 90, completamente ceñida al cuerpo y capaz de adaptarse a cualquier silueta gracias a su diseño elástico. Además, su estampado de rayas cruzadas en el cuerpo consigue crear un precioso escote barco en forma de V que probablemente hubiera enamorado a la mismísima Diana de Gales, sobre todo teniendo en cuenta que era uno de sus cortes fetiche en una pieza que culmina con un volante asimétrico en una falda mini por un precio de 489 euros, ideal para tus escapadas estivales y para el fondo de armario.