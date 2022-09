El chubasquero de C&A que no pueden faltar en nuestras escapadas de otoño

En muchas regiones de España, el otoño viene acompañado de lluvias copiosas que pueden condicionar tu rutina. Para que esto no pase, es necesario que dispongas de una vestimenta adecuada, específica para no mojarte. Es el caso del chubasquero de C&A que no pueden faltar en nuestras escapadas de otoño.

Las principales firmas de moda con sucursales en el país, como C&A, tienen dentro de sus colecciones algunas buenas opciones que deberías evaluar. Y en este caso no queríamos dejar de destacar algún chubasquero.

Es que estas prendas son imprescindibles cuando tenemos la sospecha o la certeza o de que puede llegar a llover. Nuestra elección de hoy para ti es un chubasquero con capucha sostenible, THERMOLITE® EcoMade – LYCRA.

La solución definitiva para el otoño: chubasquero de C&A

Disponible en tallas de la 36 a la 50, para que no sólo escojas la que mejor se adapte a tu cuerpo sino también qué tan holgado deseas que sea, este chubasquero puedes seleccionarlo en los colores de moda: rojo o verde oscuro. De hecho, ambos están entre las tendencias que se imponen esta temporada, así que no deberías descartarlos.

Si sueles volver de noche, te gustará saber que su tejido robusto y elástico no sólo es impermeable y resistente al viento, sino que también incorpora una serie de detalles reflectantes que conseguirán que puedan verte a distancia mejorando la seguridad de tus desplazamientos, algo de vital importancia si te mueves en bicicleta o patinete.

Además dispone de una serie de prácticos bolsillos con cremallera para que ninguno de tus objetos se pierda. Sumado a ello, un forro liso interno acolchado que lo hace cómodo mientras te resguarda de la lluvia.

Materiales de primera y un precio acorde

Para la elaboración de esta chaqueta softshell, C&A usa una combinación de 90% Nylon, 10% Elastano (LYCRA®). Esta combinación de materiales de primera asegura su durabilidad en el tiempo, su resistencia por varios años.

Y otra ventaja es que podrás lavarlo fácilmente en tu lavadora, siempre en ciclos de lavado de 40° C.

En cuanto al precio, es de 69,99 euros y está a la altura de lo que el producto ofrece. Un coste que vale la pena considerando que es uno de esos artículos que compramos una vez en la vida y luego no hace falta reponerlos.

Por lo tanto, este chubasquero cumple con todos los requisitos que podemos exigirle a una chaqueta otoñal para ponerte encima de cualquier outfit y mantenerte impecable, más allá de las cambiantes condiciones del clima.