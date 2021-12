El choker de perlas que resalta tu look es de Zara

Ya hemos dado la bienvenida al mes de diciembre, así que es el momento de empezar a pensar en el look de fiesta que vamos a lucir en Nochebuena y Nochevieja. Más allá de la ropa, debemos tener muy en cuenta los accesorios, que pueden cambiar por completo un look. Por suerte, con Zara lo tenemos muy fácil porque tiene exactamente lo que estamos buscando. En la nueva colección de Navidad, Zara ha lanzado un choker de perlas que no puede ser más bonito.

La gargantilla tipo choker está más de moda que nunca. Con el paso del tiempo se a convertido en una joya que nunca falta en el cuello de influencers y famosas, y mucho menos en Navidad. El choker queda ajustado alrededor del cuello, estilizando la silueta y aportando un toque mágico.

Parece increíble cómo una pieza tan pequeña puede dar tanto brillo al rostro y elevar cualquier look como ningna otra joya puede hacer.

Así es el nuevo choker de perlas de Zara para Navidad

Para los looks de fiesta, Zara nos propone un choker de eslabones metálicos en color dorado con aplicación de perlas. Fabricado en 50% acero, 45% plástico-acrílico y 5% zinc, es una joya única que nos podemos poner con cualquier prenda en las celebraciones más especiales.

El choker de Zara tiene cierre de mosquetón, así que es muy cómodo de poner y quitar. Tiene un precio inmejorable: 9,95 euros. Está a la venta en la tienda online del buque insignia de Inditex, y también puedes consultar la disponibilidad en la tienda más cercana.

Para combinar la gargantilla choker esta Navidad, podemos elegir este vestido drapeado asimétrico. Con cuello amplio de manga larga, tiene cierre lateral con cremallera oculta en la costura.

Sienta de maravilla a mujeres de todas las tallas y, además, resulta muy cómodo tanto para cenar con la familia como para salir a bailar.

Como calzado, tenemos muchísimas opciones para elegir: unas botas altas estilo calcetín de tacón, unas botas altas de caña arrugada en color dorado o plateado, unos zapatos de noche…

El vestido está disponible en la tienda online de Zara desde la talla XS hasta la L por 49,95 euros. ¡Seguro que no tarda mucho en agotarse!