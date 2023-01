No está de rebajas. Al menos de momento. Pero ya se ha convertido en la primera prenda viral de 2023. Y no, no es de Zara -como suele ocurrir-, pero sí de otra de las marcas de la empresa liderada por Marta Ortega: Massimo Dutti, que en los últimos años se ha consagrado como una de las favoritas entre las prescriptoras de estilo y celebridades como Sassa de Osma, Naty Abascal e incluso la Reina Letizia o la Princesa de Gales, Kate Middleton.

Se trata de un cárdigan en color blanco de hilo de rizo tipo buclé y confeccionado en lana, con un clásico cuello redondo y de estilo cropped que, en línea con las últimas tendencias, hace que muchas it girls lo lleven como si fuera un jersey. El detalle especial es su cierre, con grandes botones metalizados dorados. En la web de Massimo Dutti la prenda está disponible en las tallas S, M y L, y su precio actual es de 129 euros.

De nuevo este año, los cárdigan prometen ser una de las prendas estrella este invierno. Este en concreto, también está disponible en color negro y, aunque el gigante gallego lo combina con unos clásicos vaqueros oscuros, es tal su versatilidad que la red se ha llenado ya en los últimos días de infinitas combinaciones. Sin ir más lejos, la empresaria madrileña, Amelia Bono, hija del ex ministro José Bono, apuesta por combinar el diseño con unos pantalones wide leg de tiro alto en color negro desgastado y acabado campana, y unos botines negros de ante con puntera dorada, joyas del mismo color y una cartera negra de piel acolchada de la firma francesa Yves Saint Laurent.

Por su parte, la estilista Rachael Clifton (@bubblyaquarius en Instagram) ha apostado por combinar el cárdigan, y usarlo ella sí como tal, con piezas en color negro para crear contraste. Al más puro estilo Chanel, la influencer remata el look con unos salones destalonados bicolor y una boina parisina.

También fuera de nuestras fronteras, Julie Sergent opta por lucirlo con una falda vaquera tipo midi, con una apertura en medio que deja entrever los muslos, y unos clásicos botines negros.

Las otras cárdigan que fueron virales

Esta no es la primera vez que una prenda de este estilo con sello español se hace viral. Hace unos meses sucedió exactamente lo mismo con un cárdigan de Mango de estilo college que mezclaba los botones joya con los clásicos colores deportivos en la moda: el rojo y el azul.

Antes, en 2020, y también de la multinacional española se popularizó otro en color amarillo pastel que no faltó en el armario de celebridades como la empresaria y colabora de televisión, Carmen Lomana, María Pombo o Alexandra Pereira, conocida por muchos como Lovely Pepa. Se trataba de un cárdigan corto de punto, de escote de pico, con manga tres cuartos abullonada y terminaciones de canalé.