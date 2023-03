¡Cazadas! Las sandalias de Georgina que todo el mundo busca y que serán la tendencia del verano

Todo el mundo está hablando de Georgina tras el estreno de la segunda temporada de ‘Soy Georgina’ en Netflix. Amada y odiada a partes iguales por presumir de su vida de lujo, de lo que no cabe duda es de que la influencer derrocha estilo y sus looks son pura tendencia. Ahora, Georgina se ha animado con unas sandalias de tacón con plataforma que no han tardado en hacerse virales y prometen convertirse en las más deseadas por las fashionistas este verano.

Las nuevas sandalias de Georgina

En una publicación en su perfil de Instagram que ya suma más de cuatro millones de ‘likes’, luce unas sandalias con la imagen de ella misma en referencia a su ‘reality’, unos vaqueros de estilo flare, una chaqueta bomber y un bolso de lujo. Al contrario que otros looks de la influencer, este es muy fácil de copiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Los vaqueros flare son una de las grandes tendencias de la temporada. Favorecen muchísimo porque alargan las piernas a nivel visual y realzan la silueta. Vivieron su época dorada en los años 70 y ahora han regresado para quedarse. Son una opción estupenda para disimular las caderas y potenciar la figura. Además, con un modelo como el de Georgina que prácticamente roza el suelo, las piernas parecen infinitas.

Para la parte superior, dos prendas básicas del fondo de armario: una camiseta blanca con el estampado o el dibujo que más nos guste y una chaqueta bomber de color negro. La pieza principal del look son las sandalias de tacón con plataforma, cuya versión ‘low cost’ está disponible en Bershka por solo 30 euros.

Los tonos metalizados arrasan en el mundo de la moda, y más concretamente los plateados y blancos. Son la apuesta ganadora de las estilistas y las celebrities en sus looks de fiesta. Una tendencia que también se traslada a los looks diarios con prendas de estilo casual como las que luce Georgina.

Un combo espectacular al que no podemos poner un solo «pero». Claro que las sandalias de tacón con plataforma plateadas también son el calzado perfecto para una ocasión especial. Si tenemos un evento de noche y buscamos un estilismo elegante y sofisticado, podemos combinarlas con un vestido largo o un traje de chaqueta y pantalón en color negro.

Las sandalias están disponibles en la tienda online de Bershka por solo 29,99 euros, desde el número 35 hasta al 41. ¡Seguro que se agotan en cuestión de días, e incluso de horas!