Este 13 de mayo -hasta el próximo día 24-, da comienzo la nueva edición del Festival de Cine de Cannes, una de las citas más esperadas del año para los cinéfilos y los apasionados de la moda. El desnudo de Bianca Censori en los Premios Grammy 2025 ha marcado un antes y un después en los códigos de vestimenta de este tipo de eventos de tanta repercusión internacional y es por ello que, desde Francia, se han impuesto unas estrictas normas que impiden que se repitan looks habituales en la alfombra roja del evento.

El tajante comunicado del Festival y los looks que no veremos más

Este 2025 tiene lugar en la Costa Azul, la 78 edición del Festival de Cine de Cannes. Un evento que, para muchas de sus invitadas, es una ocasión ideal para sacar de su armario sus mejores trajes de gala y descubrir nuevas tendencias en la industria de la moda y de la alta costura.

De izquierda a derecha. Ni Kendall Jenner ni Bella Hadid podrán lucir sus habituales transparencias en la nueva edición del Festival de Cine de Cannes. (FOTO: GTRES)

A lo largo de la historia, hemos sido testigo de outfits que no dejarán indiferentes a nadie. Sin embargo, debido a lo ocurrido con Bianca Censori en el photocall de los Premios Grammy, en los que posó sin ningún tipo de prenda de ropa, la organización ha decidido censurar el vestuario -generalmente femenino-.

Concretamente, desde la dirección de Cannes, se ha prohibido tajantemente vestidos trasparentes, semitransparentes o demasiado escotados. Además, aprovechando la ocasión, también recomienda que no se lleven trajes con grandes volúmenes -a pesar de ser un must en este tipo de eventos-: «Por razones de decencia, está prohibida la desnudez en la alfombra roja, así como en cualquier otro lugar del festival. No se permite el uso de atuendos, en particular vestidos largos, cuyo volumen dificulte la circulación de los invitados y complique el acceso a los asientos de la sala. El personal de recepción del festival se verá obligado a prohibir el acceso a la escalinata a aquellas personas que no respeten estas norma».

De izquierda a derecha. Demi Moore y Marta Lozano tampoco podrán lucir volúmenes en esta ocasión. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, desde la organización, no solo se han limitado en exponer las nuevas normas -que en el pasado pudo afectar a algunas de sus invitadas que sí fueron semidesnudas a algunas de sus alfombras rojas, como fue en el 2024 Bella Hadid, que acudió con transparencias en la parte del pecho-, si no que han dado una alternativa a este tipo de looks y han propuesto un dress code mucho más formal para acceder al recinto: «Se puede llevar un little black dress , un vestido de cóctel, un traje pantalón de color obscuro, un top elegante con pantalones negros, zapatos elegantes y sandalias con o sin tacón (no se admiten tenis), un traje negro o azul marino con moño o corbata de color oscuro».