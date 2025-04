Kanye West y Bianca Censori se reconcilian en Mallorca: el vídeo

Kanye West y Blanca Censori han reaparecido juntos en Mallorca. Recientemente, el ex marido de Kim Kardashian contó en una de sus letras que su esposa le había dejado tras la polémica que protagonizaron en la última edición de los premios Grammy cuando la arquitecta posó desnuda en la alfombra roja del evento, a pesar de que muchos dijeron entonces que no estaban invitados a pasar por el photocall. Tras ello, el rapero se situó en el centro de la actualidad debido a que la prensa insinuó que fue él el que obligo a su pareja a ir así vestida. Desde entonces, los rumores de crisis han estado sobre la mesa y han sido habituales entre el artista y Censori. Unas especulaciones que han llegado a su fin tras haber sido vistos ambos en las islas Baleares en un conocido restaurante.

El vídeo que pone fin a la ruptura de West y Censori

Hace solo unas semanas, el rapero sacó a la luz BIANCA, una canción en la que desveló que su relación con Censori había llegado a su fin. El cantante se desahogó a través de una letra en la que contó el motivo de la ruptura: «Mi bebé se escapó / Pero primero intentó internarme / No fue al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo / Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé / Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está / Estoy rastreando a mi novia con una app / La estoy rastreando por la ciudad / Se subió al auto y salió corriendo / Mi novia no lo entiende / A veces parece que lo planeé / Quieren que me vaya de retiro / Quieren que corra y me reúna con ellos / Supongo que somos los nuevos Cassie y Diddy (que salieron durante más de una década de manera intermitente antes de poner fin a su historia definitivamente en 2018 tras verse envueltos en una batalla cuando ella lo acusó de violación) / Estoy haciendo esta canción para Bianca / Estoy sintiendo el espíritu de Donda / Bianca, solo quiero que regreses / Regreses a mí / Sé lo que hice para hacerte enoja».

Bianca Censori y Kanye West en la ceremonia número 67 de los Grammy Awards. (Foto: Gtres)

Sin embargo y a pesar de esta confesión de West en BIANCA, parece que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad y es por ello que han viajado lejos de su hogar para pasar unos días juntos en España tras los rumores de separación.

Page Six informó hace solo unas horas que el matrimonio disfrutó de una romántica velada en un conocido restaurante indio de Mallorca junto a un amigo. Una noticia de la que las redes se han hecho eco ya que ha salido a la luz un vídeo de una cuenta de Tik Tok en la que se aprecia claramente al artista y a su esposa a pesar de que trataron de pasar desapercibidos con sus atuendos negros. Debido a estas imágenes, y a pesar de la canción del cantante en la que confirmó su ruptura definitiva, se confirma que West ha logrado reconquistar a su mujer tras el distanciamiento.