Camisas satinadas: la tendencia que arrasará este verano

Todos aquellos amantes de la moda lo tienen claro desde hace ya varias temporadas. Al igual que al salir de casa hay que mirarse al espejo y quitarse siempre un complemento -palabra de Coco Chanel-, lo cierto es que en el armario no puede faltar una prenda estrella que arregla cualquier look, ya sea verano o invierno, incluso si es un outfit de día o de noche. Se trata de las camisas satinadas, una tendencia a la alza, que cambiará nuestra forma de sentir la moda y las últimas novedades. Pero ¿dónde encontrarlas?

Muy sencillo, una de la firmas que tienen este tipo de prendas tan versátiles es Zara. La marca que pertenece al gigante de Inditex ha lanzado una serie de camisas satinadas para todos los gustos. Desde estampados algo más llamativos hasta las más clásicas de un solo color. Por tan solo 19.99 euros puede ser tuya. Además de el tono blanco o negro, que son un ‘must have’ para cualquier ocasión, también las han diseñado en verde clarito, azul bebé y hasta en rosa velvet.

Que esté diseñada con este tipo de tejido tan glamuroso y elegante no significa que el resto del look tenga que ir en la misma línea. Nada más lejos de la realidad. De hecho, una de las tendencias de esta temporada es la mezcla de estilos. De cara al buen tiempo, las camisas satinadas serán nuestras perfectas aliadas para combinar con unos shorts y unas cuñas de esparto. Sin duda, un modelito que arrasará los días de verano. No obstante, si se quiere lucir este tipo de conjunto cuando cae la noche, el único requisito para triunfar es el de apostar por colores más oscuros como el negro, por ejemplo.

Camisas de satén estampadas

Por otro lado, para las más atrevidas, Zara también tiene la solución. Los estampados, están presentes en esta tendencia. De hecho, le dará un toque diferente y cañero al outfit. No solo las casmisas satinadas las podemos encontrar en la citada firma, sino que también se pueden encontrar en Asos, Mango, Sfera, Shein, entre otras.

‘Total look’

Desde hace ya unos años, apostar por ‘total looks’ es una apuesta segura y qué mejor manera de lucir un conjunto que con tejido satinado, pues le dará a nuestra imagen una estilo relajado y bohemio que todo el mundo querrá imitar. En este caso Zara cuenta con varios modelitos que necesitaremos meter en nuestra maleta para relajarnos en nuestras vacaciones.

Vestidos satinados

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA Official (@zara)

Y por último, los vestidos satinados también se han convertido en un verdadero trend, pues serán nuestra prenda joya porque no pasarán jamás de moda. Además, se pueden combinar tanto con unas cuñas de esparto como con unas sandalias de tacón, incluso con unas míticas zapatillas Converse.