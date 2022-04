¿Te imaginas poder dormir y descansar como una celebrity o como una royal? Pues tenemos su secreto. Son muchos los personajes destacados de la sociedad que confían en la firma Hästens para su descanso y que ahora, gracias a la serie Emily en París, se ha convertido en todo un objeto de deseo. En una de las escenas de la primera temporada, Emily lleva a cabo un rodaje en una cama en el corazón de Montmartre. Una preciosa cama en estampado Vichy que pertenece a Hästens, en concreto, el modelo Maranga, una colaboración de la marca con la diseñadora Isle Crawford.

Pero más allá de Lily Collins y su personaje más popular, lo cierto es que Hästens tiene muchos adeptos en todo el mundo. Los colchones de Hästens han sido elegidos durante generaciones por familias reales y celebridades internacionales. Casi cien años desde el día de su creación, el rey Gustavo VI Adolfo de Suecia designó a Hästens proveedor de Su Majestad el Rey de Suecia en 1952. Desde entonces, Hästens ha estado suministrando sus productos a esta Casa Real, pero no es a la única. Los requisitos de selección son rigurosos y la certificación se debe renovar si se corona un nuevo rey, algo que de momento parece estar lejos. El título de proveedor real destaca como un sello de calidad sueca y de diseño escandinavo de primera categoría, una insignia de la que Hästens se siente especialmente orgulloso. Pero más allá de los royals, también hay celebrities que no dudan en confiar su descanso a esta marca sueca, como Drake u Oprah Winfrey.

Con motivo de su 170 aniversario, la firma ha decidido celebrar esta fecha tan especial con un mensaje a los ‘dreamers’ -soñadores-. La compañía ha lanzado al mercado la cama drēmər, creada a partir de las ideas del diseñador de interiores Ferris Rafauli. Una cama que encarna seis generaciones de sueños, logros, excelencia y maestría. Este nuevo proyecto pone el foco en las personas inspiradoras que buscan algo más, que sueñan despiertos y hacen de sus sueños una realidad,

Con este nuevo lanzamiento, Hästens continúa su colaboración con Ferris Rafauli, cuya firma de elegancia está incorporada magistralmente en cada elemento de esta creación a todos los niveles. La nueva cama de Hästens, se fabrica de manera meticulosa y artesanal por el personal residente en Köping (Suecia). Esta cama está tapizada con un exclusivo tejido diseñado por Rafauli y basado en la icónica insignia del caballo de la marca. Este mismo tejido ya estaba presente en la Grand Vividus, una de las camas más exclusivas y mejor elaboradas del mundo.

Este modelo va a estar disponible en cuatro colores en total: Traditional Blue, Black Shadow, Natural Shale y Phantom Charcoal. Cada uno de los cuadros del patrón está perfectamente alineado, un proceso que exige la máxima precisión a los maestros artesanos. A los pies de la cama, este modelo cuenta con una inspiradora inscripción: «drēmər: the day is yours», mientras que la placa de latón plateada del somier lleva grabado ‘dreame’ y los logotipos de Hästens y Ferris Rafauli.

Más allá de la cama, el cabecero también es toda una obra de arte. Paneles de terciopelo laterales, en los mismos colores que la cama y acolchados para lograr el máximo confort. Además, las patas de madera lacada diseñadas de manera exclusiva para este modelo están disponibles en tono negro y en azul.

«La cama drēmər es una manifestación física de nuestra misión de hacer el mundo un lugar mejor «, ha explicado Jan Ryde, presidente y CEO de Hästens. La compañía cree en el poder transformador del sueño y cómo puede ayudar a las personas a crear la vida que sueñan al despertar. Una tarea que lleva a cabo gracias a un proceso de máxima precisión y materiales de altísima calidad la lana más fina, algodón, lino, pino sueco de primera calidad y pelo de cola de caballo. Todo ello con el objetivo de aportar una sensación de bienestar total y un sueño extraordinario y reparador.

Esta cama está disponible a través de las tiendas Hästens y sus socios desde hace apenas unas semanas. Puede adquirirse en varios tamaños estándar a partir de 90 x 200 o tamaños personalizados, así como varios grados de firmeza. Hasta aquí, todo son ventajas, aunque su precio solo esté al alcance de los más pudientes: casi 30.000 euros. Por otra parte, el cabecero a juego tiene un precio que arranca en los 22.000 euros. Un exclusivo capricho para aquellos que no tienen miedo a soñar y para los que el dinero no es un problema. Eso sí, no hay que olvidar que dormir bien y descansar es salud.