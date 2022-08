Botas cowboy en verano: cómo lucirlas sin morir en el intento

La tendencia cowboy ha venido para quedarse. Y no solo en la temporada de invierno, ya que en la estival se ha convertido en un verdadero must have para todos aquellos amantes de la moda. A priori pueden desentonar con los looks de verano, pero lo cierto es que le dan un toque de lo más especial al conjunto. Desde Look te vamos a mostrar cómo lucirlas sin morir en el intento, pues se pueden combinar con prendas que jamás imaginaste.

Con minivestidos

Pese a que las altas temperaturas, lo cierto es que este tipo de calzado cada vez es más demandado y celebrities de la talla de Kendall Jenner no dudan en incluirlas en sus estilismos. Los minivestidos son una de las prendas más versátiles que tenemos en nuestro armario, y si los combinamos con unas botas cowboy el resultado es increíble.

En festivales

Cada vez es más común ver cómo los festivales se convierten en una auténtica pasarela en la que todo vale. En estos eventos, la música y la moda se convierten en las dos grandes protagonistas. Es por eso que, los looks no pasan desapercibidos siendo este tipo de calzado uno de los que más se llevan.

Aportan ese toque de glamour al conjunto y, lejos de pasar calor como puede parecer a priori, las botas cowboy se convierten así en un calzado todoterreno. La influencer Rocío Camacho no ha dudado en apostar por esta tendencia que está cada vez más demandada. Lo mejor de todo que en tiendas low cost como Zara, Bershka, Stradivarius o Shein las podemos encontrar a precios de lo más asequibles. De hecho, en periodo de rebajas, el grupo Inditex propone varios modelos de lo más estilosos.

En otoño

Además de lucir este calzado en verano, también podemos hacerlo de cara a los meses más fríos. Aunque todavía quedan varias semanas para poder seguir disfrutando de la especial temporada estival, lo cierto, es que el otoño está a la vuelta de la esquina.

Los pantalones vaqueros pueden ser nuestros mejores aliados en este caso. Si optamos por los de tipo skinny, el pantalón irá por dentro de la bota y si es de estilo flare o más ancho por fuera.

Sea como fuere, las botas cowboy se han convertido en una tendencia que ha venido para quedarse, ya que pese a que pasen los años siguen estando presentes en los catálogos de moda y, no solo eso, sino que se reinventan. Ya no solo se llevan los colores clásicos, porque los estampados más originales también tienen su público, lo mismo ocurre con las que son de estilo metalizado. Y tú, ¿con qué estilo te defines más para lucir el calzado de la temporada? ¿Te atreves a llevarlas en verano?