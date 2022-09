¿Un bolso para ir elegante de Pull&Bear? Existe y es este

En unas medidas perfectas para no ir cargada y llevar lo estrictamente necesario, el bolso para ir elegante de Pull&Bear es todo un hallazgo. Está en cuatro colores diferentes y su precio es bien económico.

Lo tienes para variedad de ocasiones como ir al trabajo, de cena con amigas o simplemente a pasear. ¡Ya puedes elegir el color que vaya contigo!

Cómo es el bolso para ir elegante de Pull&Bear

Hablamos del bolso disponible en varios colores. lleva asa corta para colgar cómodamente en el hombro y detalle de cremallera en la parte central. Sus medidas son alto, ancho y fondo de 13 x 24 x 6 cm.

En su composición y cuidado a destacar que en exterior, el bolso está configurado en 100% poliéster mientras que el forro es de 100% poliéster. Para que este complemento dure más, debes cuidar de él y por esto en la web dan a conocer que es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

En cuatro colores para elegir

En negro, es el básico que vas a querer para salir y llevar durante todo el día. En color verde flúor te encantará porque es realmente muy atrevido, y lo puedes acompañar con un look total black. El naranja es el color de la temporada. visto en pasarelas, lo llevamos en vestidos, pantalones y también faldas. Y como no, en accesorios como este versátil bolso.

El gris tostado también es otro de los colores para elegir el accesorio. En este caso, sienta genial con jeans en varios tonos, o bien con tus trajes chaqueta para la oficina.

Un precio más que asequible

Si eliges este bolso, estás de suerte porque su precio es también atractivo. Así lo tienes en varios colores a elegir, siendo el que llevar a todos lados por su reducido tamaño. Su precio es de 12,99 euros, en talla única y te interesa porque puedes comprar más prendas de la propia web.

Pull&Bear presenta otros bolsos para celebrar la temporada otoñal, es el estampado en print animal que cuesta 15,99 euros; el bolso de hombro en anillas por 12,99 euros; la riñonera de doble cremallera 100% llevable a un precio de 15,99 euros; el de crochet con margaritas de 22,99 euros; o el lunch bag logo que cuesta 19,99 euros. todo está en la misma tienda online sin tener que desplazarte a la hora de realizar tus compras. ¡A por él!