El body de Bershka que se viraliza en TikTok por su precio low cost y por su color

Si no tienes uno para la temporada de verano que se aproxima, el body de Bershka que se viraliza en TikTok es una buena opción dentro de esta categoría de prendas indispensables para la temporada estival.

De cara a la estación más calurosa del año, puedes usar bodys en prácticamente cualquier tipo de situación, por lo que la versatilidad es una de las varias ventajas de esta alternativa.

Y lo mejor es que este producto de Bershka es low cost. Gastando lo mismo o menos que en una salida dispondrás de un artículo básico, ideal para la playa y perfecto para la piscina.

Así es el body de Bershka que se viraliza en TikTok

Cuatro tallas y cuatro colores

A la hora de hacer la compra, piénsalo bien porque tienes que elegir entre cuatro colores y escoger entre cuatro tallas disponibles. Siguiendo las recomendaciones de medidas puedes combinar los diferentes colores con cada una de las tallas, de la XS a la L.

En cuanto a tonos, tenemos dos clásicos, como el negro y el blanco, y dos tendencias de esta primavera, como el verde y el arena. Todos sientan perfectamente, y combinan con jeans, pantalones pitillo o incluso con faldas de diversas medidas.

Cada color es diversos y sienta perfectamente para este nueva temporada, especialmente en verano.

Una buena idea sería adquirir al menos dos para poder ir alternándonos durante el verano, uno más sobrio y otro más llamativo.

Composición y cuidados

El exterior de este body monocolor está confeccionado en una mezcla de 95% poliamida y 5% elastano, al igual que el forro interior. Un material que puedes lavar a una temperatura que no sea superior a 30° C y también planchar a una temperatura no superior a los 110° C.

Un envío para cada cliente

Sin olvidar que el precio de este body en varios colores es de sólo 9,99 euros, el precio de esta prenda no se incrementará si te decantas por recogerla en las tiendas. Indicando esta modalidad el envío es totalmente gratuito, y estará listo para que lo recojas al cabo de dos o tres días laborables.

Si quieres recibirlo en casa, una de la mejores opciones porque es totalmente cómodo, al no tener que hacer nada: no desplazarte y comprar en casa desde tu sofá, entonces el envío estándar a domicilio cuesta 3.95 euros y, si tienes prisa, el pedido express cuesta 5,95 euros. ya lo puedes estrenar esta primavera.