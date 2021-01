Blue Monday 2021: anímate en el día más triste del año con los mejores productos beauty

Para animarte y dar un impulso al que dicen que es el día más triste del año, el Blue Monday 2021, te mostramos los mejores productos beauty. Este día lleva desde 2005 siendo el más triste del año coincidiendo con el 18 de enero. ¡Haz frente a ello y descubre cómo hacerlo!

Algunas firmas han lanzado descuentos y promociones especiales para que este día sea un poco más alegre. Así que estás a tiempo para productos y tratamientos que cambiarán este día.

Los descuentos de Sephora

Tal es el caso de las rebajas Blue Monday 2021 de Sephora que oferta descuentos del 20% en algunos de sus productos best sellers.

Naughty nude palette

Una paleta de 18 sombras de ojos en cinco texturas: mate, metálica, jaspeada multireflectante, marmoleada mate y brillante híbrida. El arma definitiva para crear ojos seductores y looks ahumados irresistibles.

CC Cream dore

Tratamiento iluminador de «Alta Definición» para el rostro. Enriquecida con Centella Asiática, ayuda a sublimar la tez gracias a los pigmentos encapsulados, camuflando las arrugas debidas a la deshidratación y contribuyendo a afinar visiblemente la textura de la piel.

Size up

Se la colección Sephora hay una máscara de pestañas con fórmula vegana y de larga duración para conseguir más de un 180% de volumen en unas pocas pinceladas. Enriquecida con microperlas voluminizadoras, se combina con una brocha en forma de reloj de arena para un efecto inmediato. Y está de rebajas para estos días supuestamente tristes.

Serum Eclat

Formulado en un 97 % con ingredientes de origen natural, contiene una combinación de vitaminas C y E y de péptidos naturales que aportan luminosidad a la piel y la tonifican. Good For a Better Planet: packaging ecológico, productos veganos e ingredientes sostenibles libres de origen animal.

Descuentos en Yves Rocher

En este caso, la firma se ha propuesto animarnos en el día más triste del año. Pues si compras alguna cosita te llevas de regalo el Desmaquillante Exprés 100 ml por tu compra superior a 5€. ¡Sólo en tu tienda hasta el 23 de enero!

Cero cansancio en este Blue Monday

Agua Micelar con Vitamina C de + FARMA DORSCH

Además de limpiar y desmaquillar el rostro y los ojos de manera suave y efectiva, detoxifica y borra los signos de cansancio.

Nos recargamos y nos ponemos las pilas

Glow Recharge Mask de SEPAI

Gracias al Camu Camu, uno de los super alimentos más importantes en la actualidad, este producto activa al instante la luminosidad de la piel y su enfleurage de jazmín revitaliza los sentidos.

Ilumina la mirada

Rapid Eye Treatment de TWELVE BEAUTY

Data un chute instantáneo de energía y vitalidad para la mirada que combate el envejecimiento de la piel de la zona.

Color azul para el día más Trieste

Camaleon Magic Blush

Ya puedes aplicarte este colorete en crema mágico que tiñe tus mejillas de un tono rosado muy jugoso para aportar luz al rostro. Verás como el azul penetra en tu vida, pero de otra manera.

Muestra tu mejor cara

Contorno de ojos Collistar

Corrige, levanta y restaura la mirada gracias a los pigmentos especiales coloreados y las micro-esferas iluminadoras que disimulan inmediatamente bolsas, ojeras y pequeñas líneas. Muestra tu mejor cada este Blue Monday 2021.

¿Es el día más triste del año?

Por supuesto que no. Aunque este día surgió a través de una fórmula matemática de un psicólogo no hay una base científica para ello. Así, Rosa María Baños, catedrática de psicopatología y consejera de la Fundación Gadea por la Ciencia, explica que “no hay un día más feliz ni más triste. Solo podríamos predecir las épocas en las somos más susceptibles de estar tristes o analizar, a posteriori, la tristeza poblacional, preguntando directamente a los individuos. El autoinforme de la emoción es el criterio más válido desde el punto de vista psicológico. En cualquier caso, la sociedad es muy variada y se ajusta a distintas condiciones del entorno”.

La experta señala que el Blue Monday no tiene ninguna base científica, más bien sería la traducción española de la conocida como “cuesta de enero”, un choque de realidad con la vuelta a la cotidianidad.

En cambio, está claro que hay evidencias de que los factores externos influyen en el estado de ánimo, véase, el clima, la luz solar y las condiciones económicas o sociales. Científicamente, es imposible que el día más triste del año sea el mismo para todo el mundo”.

Consejos

La experta nos da algunos consejos, además de los productos beauty vistos anteriormente: “Cuando uno se encuentra bajo de ánimo conviene dar un paseo en contacto con la luz, la naturaleza y rodearse de otras personas. Es una fórmula para activar tu estado de ánimo, incluso a nivel biológico. Sin embargo, no pasa nada por tener días tristes, también hay que vivirlos y aceptarlos”.