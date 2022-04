Blanca Suárez te muestra el traje más primaveral de la temporada

Blanca Suárez ha elegido entre la amplia colección de prendas de El Corte Inglés un traje de lo más primaveral. Un básico de esta temporada que no podemos dejar escapar. Para cualquier evento o para un día en la oficina, este dos piezas se acabará convirtiendo en el básico incombustible para el día a día. El estampado es de lo más primaveral y el diseño no podría ser más favorecedor. Si buscas el traje definitivo para estos días con los primeros rayos de sol, no lo dudes, toma nota de esta prenda de Blanca Suárez.

El traje más primaveral de la temporada es el de Blanca Suarez

En El Corte Inglés encontramos todo tipo de prendas para llenar nuestro armario de buenas sensaciones y de prendas que acaben siendo las que marquen la diferencia. Una buena opción para estos días de primero rayos de sol, pero aún un poco de frío que conseguirá darnos lo mejor en todos los sentidos.

El pantalón recto estiliza muchísimo. A la hora de buscar un buen pantalón de traje debemos aportar por un tipo recto. Conseguiremos unas piernas más largas y un estilismo de lo más favorecedor. Aunque pasen los años, siempre tendrás en el armario una prenda de ropa de esas que impresionan.

Un estampado de flores que combina con todo. Este pantalón lo puedes combinar con un top satinado blanco o rojo, le dará un aire muy fresco a un look de los que destacan. Una pieza lisa que no necesariamente tiene porque ser de un tono negro u oscuro, en este caso, permite una avalancha de posibilidades enorme.

Un pantalón impresionante se completará con una blazer de un solo botón que acabará siendo la prenda central de un conjunto de lujo. Podrás llevarla con el pantalón, con unos vaqueros o con una prenda de vestir que complete este juego. No puedes dejar escapar la oportunidad de hacerte con esta blazer de flores, te sacará de más de un apuro.

La blazer la puedes llevar como chaqueta de entretiempo, es de lo más cómoda y favorecedora en todos los sentidos. Una buena opción para el día a día que tendrá en El Corte Inglés nuestro lugar de peregrinaje. La blazer cuesta 49,99 euros y es una elección destinada a acompañarnos en numerosas ocasiones. El pantalón tiene un precio de 29,99 euros. Ambas piezas están disponibles en tallas que van desde la 36 hasta la 44, no la dejes escapar.