Tick, tack… Comienza la cuenta atrás para el Black Friday, una fecha más que señalada en el calendario para los amantes de las rebajas. El próximo viernes, 25 de noviembre, las mejores gangas beauty pueden ser tuyas con tan solo un click. Y desde Look te damos las claves para que vuelvas a llenar tu neceser con los must have más aclamados del mundillo de la belleza. Descuentos entre el 20 y el 50% que estarán en activo hasta el 28 de este mismo mes y que podrás ver en marcas como Clinique, Foreo, Pixi, GHD y muchas más.

Amazon

La corporación estadounidense ha adelantado sus descuentos y, desde este pasado viernes, ya hay disponibles cantidad de productos con su precio reducido. La firma Aussie ya cuenta con descuentos hasta el 35% en productos como sus conocidas ampollas antifrizz, un tratamiento acondicionador que está disponible por tan solo 16 euros. Por otro lado, y como buen regalo de Navidad, también puedes encontrar básicos de higiene, como el cepillo eléctrico de Oral-B por 35 euros, la afeitadora eléctrica de hombre de Braun por 200 euros o la depiladora best seller en Amazon, Braun Kit Silk, por menos de 90 euros.

Sephora

En cuanto a maquillaje, una de las grandes tiendas por excelencia que alberga todo tipo de marcas de cosméticos también ha comenzado su Black Friday. Empezando por Foreo, está es dispositivo Luna 4, uno de los más virales de la red, por tan solo 223 euros, un 20% menos de su precio habitual. Continuando con GHD, una de las marcas de peluquería más aclamadas, está disponible la plancha Grand-Luxe Platinum+ Styler por 278 euros. Y, pasando a los productos que han incendiado Tiktok, tenemos en primer lugar los parches descongestionantes de Pixi por 21 euros y el tónico ‘Fat Water’ de Fenty Skin por 20 euros, entre otros productos que puedes ver en su página web.

Pero, si lo tuyo es aprovechar esta fecha para comprar los regalos de los Reyes Magos, los estuches de regalo disponibles en Sephora te vendrán como anillo al dedo. Desde Clinique hasta Estée Lauder, pasando por Carolina Herrera: un sinfín de packs que te salvarán de un apuro. Desde este digital hemos elegido tres que nos han llamado la atención. El primero es el estuche Moisture Surge de Clinique que incluye la crema hidratante, la mascarilla de noche, el contorno de ojos y un spray facial por 20 euros.

El segundo es el estuche Advanced Night Repair de Estée Lauder que incluye tres productor para actuar en los signos clave del envejecimiento por 64 euros. Y, por último, un set de cuidado del cabello que ha creado Sephora con sus productos más top. Por un precio que ronda los 30 euros, puedes tener un estuche con una mascarilla capilar de Christophe Robin, un spray protector de Devacurl, un aceite de Moroccanoil, el Olaplex nº3, un spray acondicionador de Ouai, la mascarilla hidratante de Sephora Collection y el champú reparador y el tratamiento sin aclarado de Aveda. Sin lugar a dudas, nuestro favorito.