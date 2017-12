El gran cambio físico de Paula Echevarría y David Bustamante tras su separación

Ha pasado más de medio año desde que se hiciera pública la impactante noticia de la separación de David Bustamante y Paula Echevarría. Un shock informativo que, en su día, no dejó indiferente a nadie y que ha tenido importantes secuelas pasadas las semanas. Se acerca el fin del 2017 y es hora de hacer balance. El cantante y la actriz dirán adiós a este año y saludarán al 2018 con importantes novedades en sus vidas. Una de ellas, la decisión de Bustamante de dejar de seguir a su ex en las redes sociales. Una despedida 2.0 que ha levantado ampollas. No obstante, este no ha sido el único cambio. Si es cierta la máxima de que ‘una imagen vale más que mil palabras’, en el caso de los ‘BustaPaula’ las instantáneas parecen hablar por sí solas y no en igualdad de condiciones.

Paula sigue siendo una actriz muy demandada, una creadora de tendencias y un importante reclamo para las firmas a las que sigue amadrinando. Por su parte, parece que David vive cierto ocaso musical y, desde que anunciara su ruptura, han sido varias las galas que ha pospuesto debido a diferentes problemas. Una sobre exposición de Paula frente al hermetismo de David que enfrentan a una pareja que derrochaba amor por los cuatro costados.

El cambio no ha sido solo profesional. El esplendor de una y la caída de otro también se ha visto reflejado en los ‘looks’ y el físico de ambos. Y es que Paula representa el brillo en todas sus variantes. La actriz sigue presumiendo de brillante y larga melena castaña que hace caja con Pantene, de blanca e imborrable sonrisa con la que aumenta su talonario para Samsung y un físico espectacular que sirve de percha a las incontables firmas que amadrinan tanto su blog como su cuenta de Instagram. Precisamente en su perfil, Paula también da buena cuenta de su esplendor presumiendo de divertidos y estimulantes viajes con la mejor compañía.

Por su parte, David no parece la sombra de lo que fue. El intérprete de Como tú ninguna ha cambiado el ‘six pack’ por camisas y sudaderas XXL. Su melena cuidada e impoluta se ha transformado en un cabello más largo y poco favorecedor, y la barba de tres días que luce, desde que protagonizara su última aparición pública con Paula en la comunión de su hija Daniella, no le ha hecho un buen favor. David no es la sombra de lo que fue y eso también se nota en su perfil de redes sociales. Primeros planos, que poco tienen que ver con sus antiguos y tonificados ‘selfies’ y una idéntica expresión que no esconde la misma felicidad que inunda la vida de Paula.