La noche de Fin de Año Cristina Pedroche consigue transformarse en el centro de todas las miradas gracias a sus ‘discretos’ vestidos. La colaboradora de Zapeando, que recientemente se convertía en imagen de la firma de planchas, secadores y cepillos para el pelo GHD, aseguraba durante un evento promocional celebrado en Madrid que el vestido que ha escogido para las próximas campanadas “dará que hablar”.

En lo que al plano ‘beauty’ se refiere, es probable que Pedroche también nos sorprenda con algún peinado llamativo. “En Nochevieja me haré algo distinto a lo que he llevado… o no”, bromeaba la joven de 29 años durante la rueda de prensa. Aunque la mujer del chef David Muñoz ha compartido numerosos ‘looks’ en su cuenta personal de Instagram que podrían darnos alguna pista sobre lo que llevará el próximo día 31, el ‘outfit’ que ha escogido es uno de sus secretos mejor guardados.

No obstante, la presentadora lleva tiempo apostando por un peinado con cierto aire “salvaje”, que apunta a convertirse en el peinado estrella de estas Fiestas. “Esta temporada vuelve la textura en los peinados y los ‘looks’ inspirados en los 80 son los protagonistas absolutos de las pasarelas”, dice Adam Reed, embajador internacional de GHD.

“Con el pelo liso tengo cara de niña buena, luego le doy un poquito de ‘contour’ para conseguir un punto más salvaje. Como de niña buena, pero no tanto”, apuntó la colaboradora. Las pistas sobre cuál será el ‘look beauty’ de Pedroche para ‘dar la campana’ continúan, y su última publicación de Instagram, donde muestra cómo conseguir el peinado más rompedor de los 80 mientras suena el famoso ‘All I Want For Christmas’ de Mariah Carey de fondo, se suma a la lista.

Acompañado por el texto “¡Hoy se sale! Como muchas me habíais preguntado por este peinado os hago este ‘tutorial’ loco”, Pedroche se ha metido en la piel de un experto ‘beauty’ compartiendo un nuevo ritual de peluquería ‘DIY’ con su más de millón y medio de seguidores.

Para conseguir un pelo ondulado con textura, la ‘celeb’ ha utilizado unas planchas especiales disponibles por 139 euros en los salones de la firma. Una herramienta fabulosa para crear ‘looks’ tan impactantes como duraderos, que, además, reúnen todos los requisitos para triunfar durante las próximas Fiestas.

¿Se decantará Cristina por el peinado más loco y salvaje para dar el primer campanazo del año? Lo que es seguro, es que optará por un look de lo más sexy, si sigue la estela de pasadas ediciones. Repasamos en galería algunos de sus estilismos más ‘hot’.