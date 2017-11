Cristina Pedroche ha tomado el relevo de Blanca Suárez como embajadora de GHD. Si bien hace poco hacíamos balance de la evolución beauty de la presentadora, ahora podemos confirmar que la de Vallecas conquista a golpe de melena. Poseedora de una larga cabellera color azabache, su pelo se ha convertido en el mejor reclamo para la firma especializada en instrumentos de gama profesional, cuyo hit de ventas son las planchas.

Y es que, a lo largo de los años, la imagen de la presentadora ha sufrido una notable transformación, no solo a nivel corporal. Su rostro y, sobre todo, su pelo, han evidenciado su gran cambio. Fan del flequillo desde que la conociéramos en 2009 como reportera de ‘Sé lo que hicisteis’, en la actualidad acostumbra a peinarse con la raya en medio, logrando un resultado mucho más depurado y natural.

Una de las celebridades más seguidas en las redes sociales en España, los estilismos de Cristina no pasan desapercibidos para nadie por lo que su fichaje para representar en nuestro país a la marca de origen británico no ha sido ninguna sorpresa. De este modo, será la encargada de presentar la nueva campaña de GHD en los próximos días que, bajo el lema ‘Los Looks infinitos de Cristina Pedroche’, pretende dar respuesta a la pregunta que cada día se hacen millones de mujeres, “Y hoy, ¿qué me hago?”.

Así, tras debutar en la pasarela de Women Secret, se convertirá de nuevo en modelo por un día para mostrar todas las posibilidades de peinados gracias a la gama de herramientas de la marca.

Por su parte, Blanca ejerció como rostro del sello durante tres temporadas, desde 2014 hasta 2016, periodo en el que también hemos sido testigos de la madurez de su estilo. De una imagen mucho más juvenil y dulcificada, ha dado paso a un look lleno de fuerza y personalidad con una melena midi en color cobrizo. No te la pierdas haciendo clic en nuestra galería.