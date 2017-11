¿Maquillaje de Halloween o desastre beauty?

La fiesta de Halloween despierta la imaginación de grandes, pequeños y también de los famosos. En la noche más terrorífica del año, que en España coincide con la festividad del Día de los Difuntos, son muchas las celebrities que lo dan todo con sus disfraces en las distintas fiestas que se organizan en torno a esta celebración del terror. Hemos visto a muchos rostros nacionales, pero sobre todo internacionales, como Kim Kardashian, Kaia Gerber o Amal Clooney, lucir sus ‘mejores galas’, con las que han conseguido causar sensación un año más.

Sin embargo, existe un aspecto en el que no todo el mundo recaba, el terrorífico maquillaje que en ocasiones requiere de manos profesionales para conseguir un efecto de pánico y terror lo más realista posible, como sucede en el caso de Heidi Klum, que se ha coronado como la reina indiscutible de los disfraces de Halloween.

No obstante, las famosas también han dado miedo con sus looks beauty y no precisamente cuando han pretendido hacerlo adrede. Los desastres cosméticos de algunas celebs (también en manos de maquilladores expertos) han dado la vuelta al mundo hasta convertirse en imágenes virales que han dado que hablar durante semanas. Es imposible olvidarse del rostro de Uma Thurman en la premiere de la película The Slap. Una comentada aparición tras la cual la opinión pública se le echó encima acusándola de exceso de cirugía (y solo era un maquillaje desacertado).

También descansa en nuestra retina el bello rostro de Angelina Jolie en la premiere del film The Normal Heart. La exmujer de Brad Pitt aparecía frente a los focos con un exceso de iluminador que pocos hemos podido olvidar.

Desde estos resbalones beauty no hemos vuelto temblar con un desastre de maquillaje tan extremo, sin embargo, este 2017 han sido muchas las celebrities que han conseguido que quitemos la mirada por culpa de su look facial. ¿Te atreves a verlas? Dale clic a la galería.