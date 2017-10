En solo tres días, la segunda temporada de Stranger Things llega por fin a Netflix. Año y medio después de que se estrenase la primera parte de la ficción ambientada en los años ochenta, los niños de Hawkings vuelven a la plataforma online para enfrentarse a sus peores pesadillas, el Mundo del Revés. Tras el éxito de la primera tanda de episodios, la expectación ante el lanzamiento de los nuevos capítulos es máxima. Hilos en foros, comentarios en redes… la serie es uno de los temas más buscados estos días. Lo que no se esperaban los seguidores de Stranger Things, al teclear estas dos palabras en los distintos buscadores de Internet, era encontrarse con Leticia Sabater en sus pantallas.

Entre secuencias de la primera temporada de la serie, Leticia comienza a cantar su Salchipapa hasta que, el Demogorgon aparece y se la lleva al mundo del revés (gracias).

Bastante despeinada, con el pelo blanco y cardado, un abrigo metalizado, pantalones ¿de plástico? y una imagen – todo hay que decirlo-, un tanto trasnochada, Leticia llega a una ‘pepinazo party’ tarareando la canción que trató de convertir en el megahit del verano 2016, con un cucurucho de su snack favorito entre las manos.

No, no se trata de ningún tipo de broma. No obstante, podéis respirar tranquilos, porque Leticia Sabater NO aparecerá en la segunda temporada de Stranger Things. El motivo de este extraño vídeo – que a más de uno le habrá pegado un buen susto y puesto los pelos de punta- se debe simplemente a la estrategia promocional de los chicos de Netflix España que, haciendo gala de su particular y característico estilo del humor, han querido contar con la expresentadora de programas infantiles para promocionar el inminente lanzamiento de la segunda entrega de su serie más terrorífica. Bravo.