Bailarinas cómodas y bonitas: así son los 3 modelos que arraasan en Pikolinos

Las bailarinas son el calzado estrella de los looks de entretiempo, y en su nueva colección Pikolinos tiene varias que son fabulosas para esta temporada. Bailarinas cómodas, estilosas y muy versátiles que solucionarán todos tus problemas estilísticos. Con ellas podrás elevar los looks hasta su máxima expresión sin renunciar al confort.

Las bailarinas más bonitas de Pikolinos

Estas bailarinas se van a convertir en las favoritas de tu fondo de armario. Son ideales tanto para el día a día como para una ocasión especial. Tienen puntera cerrada y pulsera con cierre de hebilla en el tobillo. ¡Le darán un aire desenfadado y fresco a cualquier estilismo! Para ir a la oficina, puedes combinarlas con un vestido camisero de largo midi en color beige y un bolso de mimbre estilo capazo. Están disponibles en la tienda online por 104,95 euros.

El calzado de color blanco son una de las tendencias más virales de la temporada, así que estas bailarinas de la nueva colección de Pikolinos son un gran acierto. La punta les da un estilo muy elegante y tienen detalles en la piel formando flores. La hebilla lateral para abrocharlas hacen que se ajusten con precisión a la forma del pie y no «bailen» al caminar con ellas. Puedes crear un lookazo combinándolas con un mono de cuerpo cruzado en color blanco. Las bailarinas valen 104,95 euros.

Y, por último, Pikolinos tiene estas bailarinas con tacón bajo, perfectas para los meses de primavera y verano. Si prefieres un zapato cerrado, estas bailarinas con piel picada son una opción fresca e ideal. Además, son de color melocotón, que aporta un toque de romanticismo y buen gusto a cualquier estilismo. El tejido denim se lleva muchísimo, así que combínalas con un vestido vaquero y tendrás la fórmula perfecta pata ir cómoda y a la última. Están disponibles en la tienda online por 99,95 euros.

Las bailarinas son un calzado que no te puede faltar en esta época del año. Lo que más nos gusta de ellas es que son perfectas tanto para los looks del día a día, para ir a la oficina o quedar a comer con las amigas, como para una ocasión especial. Si tienes una boda o un bautizo y no quieres llevar tacones, puedes combinarlas con un traje de chaqueta y pantalón y una camisa para tener el mejor look de invitada sin renunciar al confort. ¿Cuál de las bailarinas de la nueva colección de Pikolinos te gusta más?