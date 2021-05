Con piezas de construcción tipo lego. Así crea Paloma Hernández Tamame sus originales creaciones bajo el nombre ‘Bag and Block’. Bolsos de diferentes estilos -clutch, saco, sobre, bandolera-, con distintas combinaciones que harán de tu outfit algo divertido y de lo más original. Todo con el sello España, porque su fabricación se lleva a cabo en Zamora.

Hablamos en exclusiva con Paloma que nos explica cómo comenzó el proyecto durante su época universitaria cuando se pasaba la mitad del tiempo estudiando «y la otra mitad haciendo bolsos con cajas de leche, latas, botella de agua, césped artificial y todo material que se me pasaba por las manos». Eran principios del año 2000 y hasta 2006, y como emigrante en Francia, hizo su primer bolso de lego, un prototipo que terminó mejorando gracias a una idea, «arreglando un bolso hecho con piezas de Scrabble».

Y por si esto fuera poco, tienen un alto porcentaje de Responsabilidad Social Corporativa, «la más bonita de todo» como afirma Paloma. Todo fue por casualidad, al comprar la primera tonelada de bloques no sabía si al ensamblarlos en moldes funcionaría, no sabía cuánto tiempo le llevaría ni cómo lo haría. Pero gracias a una amiga llego al Centro Especial de Empleo Artmo Bene S.L. de la Fundación Intras donde trabajan personas con enfermedades mentales graves y prolongadas.

«Fue un éxito total contar con ellos», explica la creadora, que cuenta que hacer cada bolso es «como completar un puzzle». La producción es segura, si hay fallos «se puede arreglar fácilmente» y la pieza no se estropea. La colaboración está funcionando tan bien que se ha convertido en un «Core Value», con el objetivo de que al menos la mitad de la mano de obra la realicen personas con enfermedades mentales. Por eso han empezado a trabajar «con un segundo centro en Zamora, la Asociación Salud Mental Zamora (Feafes)».

Bolsos artesanos hechos a mano, cuya producción funciona como un rompecabezas: se colocan cientos de bloques en moldes y luego se pasa por hilos de nylon de tal manera que el resultado es el de una red flexible, duradera y fuere. Y los acabados son perfectos, bien rematados, forrados por completo en el interior y las uniones están bien ribeteadas.

No son low cost, pero sí tienen un precio asequible. Además no hay que olvidar que es un trabajo íntegramente artesanal por lo que la elaboración, la dedicación y el mimo con el que se realiza cada pieza tiene un coste. Y su valor está totalmente ajustado al mismo porque duran toda la vida.

Pero además, gracias a las piezas extras que se pueden adquirir en la web de la firma podemos crear el diseño que queramos sin tener que cambiar el bolso por completo. Ofrece infinitas combinaciones porque cualquier idea es posible: Tintín, el juego del tetris, la pantera rosa, flamencos, corazones, Frida Khalo, Audrey Hepburn y hasta personajes para los apasionados de la saga ‘Star Wars’, incluso iniciales o tu nombre. «La idea es que cambies tu bolso, en vez de cambiar de bolso», recalca la artista.

Si además tienes niños en casa puedes aprovechar para darle una nueva vida a esas piezas que a veces terminan clavándose en los pies, ya que los Bag and Block aceptan Legos o Megablocks, «son compatibles con la mayoría de marcas de bloques de construcción».

Exclusivos y personalizados

Además de los bolsos que puedes encontrar expuestos tanto en su web con su perfil de Instagram, tú misma puedes encargar tu propio diseño. ¿Cómo? de una manera sencilla: solo hay que contactar por correo electrónico y explicar cuál es el diseño que se quiere. «La mayoría de nuestros diseños vienen de lo que nos piden, probamos y si quedan bien los dejamos en el menú». Pura retroalimentación, como nos cuenta la diseñadora que en ocasiones pide a la clienta si pueden copiar el diseño que ha realizado y así llegar a otras mujeres.

Paloma Hernández Tamame no deja de crear, es feliz con el éxito y es algo que transmite confesándonos que ahora sus clientas le dicen que «las llaman ‘las del bolso de Lego’ y eso a mí me pasó durante años, y me encanta compartirlo. La gente les para por la calle para preguntar por el bolso y eso es felicidad plena». ¿Y tú, te animas a ser una nueva ‘chica del bolso de Lego’?.