Más allá de su capacidad de gestión y de sus virtudes como política, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un referente a nivel de estilo. Isabel Díaz Ayuso derrocha elegancia y sofisticación en todas sus apariciones públicas y sabe adaptar con maestría su look a cada circunstancia particular. No es lo mismo una reunión de trabajo que una cena de gala. En cualquier escenario, la presidenta acaba entre las mejor vestidas y para ello no siempre es necesario estrenar ropa.

Prueba de ello es que Isabel Díaz Ayuso sabe sacarle el máximo partido a su armario sin tener que recurrir a marcas que no están al alcance de la mayoría de las personas, sino apostando por firmas de presupuesto moderado y marca España a las que les da visibilidad. Algo que, por cierto, hace también muy bien la Reina Letizia.

La presidenta ha presidido este martes la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al futbolista Dani Carvajal, que ha acudido a la cita en compañía de su familia.

Isabel Díaz Ayuso y Daniel Carvajal en entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha elegido rescatar de su armario un precioso diseño de color blanco y con detalles estampados que ya le habíamos visto en otras ocasiones y que es perfecto para las altas temperaturas de los últimos días en la capital. Se trata de un modelo de inspiración étnica de la firma española Panambi. En concreto es el modelo Anu, de corte midi y confeccionado en lino, con un bordado frontal en la zona del pecho y en el bajo de la falda. Las mangas están rematadas con un ribete negro. El vestido tiene la espalda al aire, anudada con un fino cordón en la zona del cuello. Su precio era de 300 euros, pero ya no está disponible en la web de la marca.

La presidenta lo estrenó el pasado año en un viaje a México, donde asistió a la entrega de los Premios Platino. Allí lo combinó con unas cuñas de vinilo y esparto. Lo volvió a llevar poco después en Madrid, en la presentación de la programación de la Hispanidad 2024. En esta ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha preferido darle un toque más formal, con unos zapatos de salón destalonados en color negro con un adorno en forma de hebilla en la parte delantera. Sin duda, un vestido perfecto para el verano, versátil, cómodo y favorecedor.

Isabel Díaz Ayuso en entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto al look beauty, Ayuso ha preferido la naturalidad, con el cabello suelto y ligeramente ondulado, un maquillaje suave y joyas de discreto tamaño.

Ayuso, icono de estilo

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid acapara la atención gracias a sus estilismos. Isabel Díaz Ayuso ha experimentado una importante evolución estética desde que empezó a ejercer la política y hoy en día se ha convertido en una de las mujeres más elegantes del panorama nacional, en especial, de la sociedad madrileña. Sus looks con mensaje y su apoyo a marcas de producción española no dejan a nadie indiferente hasta el punto de que es un gran activo para la moda nacional.