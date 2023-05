Así es el vestido blanco de Sfera que esconde todas las curvas

<El vestido troquelado es una de esas prendas que siempre llama la atención, independientemente de la situación en que se utilice. Aquellas mujeres que estén pensando en usar uno en sus eventos formales veraniegos, deberían echarle un vistazo al renovado catálogo de Sfera. Tenemos el vestido blanco de Sfera.

Allí encontrarás interesantes propuestas para la temporada estival, y muchas ideales para salidas nocturnas. Destacando entre todas, tenemos este vestido lace con troquelados que puedes en color blanco o amarillo y tallas M, S y L.

Comprarás el vestido blanco de Sfera sin pensarlo

Con un diseño muy atractivo, que posee cuello tipo caja y mangas con volantes como así también abertura trasera con lazada, lograrás que los ojos ajenos se detengan en tu silueta. Obtendrás comentarios positivos por la elección de un outfit tan elegante.

100% algodón de la mejor calidad

Este producto ha sido confeccionado con materiales resistentes, que pueden lavarse a máquina a una temperatura máxima de 30° C. Desde Sfera recomiendan no aplicar lejía ni plancharlo a más de 110° C para mantenerlo en perfectas condiciones por más tiempo.

Es tal la calidad de la tela, que te olvidarás que la llevas puesta y podrás dedicarte a disfrutar la velada con tu pareja o amigos.

Con qué nos lo ponemos

Hay muchos complementos que causarán sensación con este vestido. Desde los bolsos de diversos colores, frescos y ligeros para el verano, pasando por las sandalias de cuña o bien planas. Si quieres ir algo más cómoda, es factible el vestido con deportivas, tanto en blanco como en negro.

Este vestido también está en otro color, por esto puedes escoger entre el que te guste más y siempre ganas.

Cuánto vale el vestido blanco

En cuanto a precio, envío y devoluciones, debes saber que su precio es de 25,99 euros, y la recogida en cualquiera de las tiendas de la marca es completamente gratuita. Siempre que quieras recibirlo en tu domicilio, tendrás que abonar 3,95 euros extra o realizar una compra por más de 50 euros.

En cuanto a las devoluciones, se llevan a cabo en las mismas tiendas físicas de la firma como en los puntos de El Corte Inglés. Puedes coordinar la devolución del vestido comunicándote al servicio de Atención al Cliente, llamando al 900 535 114, si bien estamos totalmente seguros de que acabarás satisfecha por la gran relación que existe entre su precio y sus características. ¡Lo tienes en la web de Sfera con variedad de prendas!