Así se práctica el método japonés para perder grasa en cinco minutos: Zero Training

Perder grasa en cinco minutos parece un sueño, pero es una realidad que llega de la mano de uno de los métodos más populares y efectivos, el Zero Training. Detrás de este nombre que parece sacado de una película de ciencia ficción de Hollywood se esconde un método japonés que ha traspasado fronteras. Tomomi Ishimura es la autora de este método que se ha convertido en uno de los más afectivos, gracias a su libro se puede aprender a estar siempre en forma con el mínimo esfuerzo posible. Esto es todo lo que necesitas saber para perder grasa en cinco minutos con el método japonés Zero Training.

Zero Training es el método japonés que te ayuda a perder grasa en cinco minutos

En esta sociedad en constante movimiento el tiempo es oro. Para maximizar nuestros esfuerzos, nada mejor que un ejercicio que nos permita estar en forma y dure solo 5 minutos. Con la mirada puesta a una operación bikini que este año puede ser un poco más dura que de costumbre, nada mejor que incorporar un nuevo método a nuestro cuidado personal.

Tomomi Ishimura es la autora de Zero Training un libro que se ha convertido en un éxito de ventas. En él nos explica su método para mantenerse en forma. Ishimura habla de la dejadez a la que podemos llegar cuando nuestra vida es demasiado sedentaria. La falta de tiempo o el confinamiento al que estamos sometidas puede haber hecho que no nos cuidemos tanto como hace un año. Para volver a la normalidad, podemos hacer ejercicios en casa.

No es excusa que los gimnasios han sido duramente golpeados por la pandemia. Los que siguen abiertos deben limitar su aforo y eso hace que no encontremos horas o sitio en las actividades dirigidas que practicábamos antes de la pandemia. Si eras de hacer mucho ejercicio y ahora te has quedado en nada, el método de Ishimura puede interesarte. Volverás a ponerte en forma en solo 5 minutos al día.

Los ejercicios de respiración y estiramientos son la clave de este método que ha revolucionado la forma de cuidarse de medio mundo. Esta especie de yoga se puede practicar durante cinco minutos al día y nos permite volver a recuperar la forma física anterior, antes del sedentarismo o de la mala alimentación. Quemar grasa en cinco minutos es una de las promesas cumplidas de este método.

Esta especie de Marie Kondo del sector del Fitness tiene millones de seguidores en todo el mundo que practican su método. Podemos seguirla en redes sociales o empezar a leer su libro en el que también nos descubrirá algunas pautas sobre cómo cuidarnos. Nada que no sepamos, la alimentación y los hábitos son claves, nada de alcohol y de tabaco, si queremos estar en plena forma antes del verano.

Tomomi Ishimura es una profesora de yoga que desde su canal y a través de las redes sociales se ha convertido en una de las más vistas durante estos meses de pandemia y de confinamiento. Desde casa y empezando desde cero, podemos seguir sus clases. Nos descubrirá la importancia de una buena postura corporal que sea capa de ayudarnos a quemar grasas con el mínimo esfuerzo.

Tumbada boca arriba sobre una esterilla, el método Zero Training propone unos ejercicios básicos para empezar a cuidarse. Cinco estiramientos básicos y un ejercicio de tonificación son los primeros pasos para seguir a Ishimura en su misión de transformar el mundo, empezando por nuestro propio cuerpo.

En el Instagram de esta profesora de yoga encontraremos una serie de ejercicios principales que nos ayudarán a conocer un poco más su método. El yoga es la base principal de esta doctrina que está triunfando en todo el mundo. Ishimura es un éxito de ventas gracias a Zero Training en el que promete y cumple con su misión de poner en forma a deportistas y personas que nunca han hecho ningún ejercicio.

Lo mejor de este método es que sirve para todo el mundo. No es necesario que seamos expertas haciendo yoga o que tengamos una larga experiencia en los gimnasios de medio mundo. Con las ganas de ponerse en forma, la curiosidad por saber un poco más de qué es el Zero Training, todo es posible. Empezar a pensar en la vuelta a la normalidad, en las ganas de disfrutar de la playa con un cuerpo tonificado.

Más allá de la cuestión estética, la menos importante, está algo que debe hacernos reflexionar, la salud de nuestro cuerpo. Mantenernos en forma con unos músculos más tonificados nos servirá para poder volver a la actividad anterior, moverse es fundamental si queremos cuidar nuestra salud. El sedentarismo será historia en unas semanas gracias a las enseñanzas de Tomomi Ishimura. Su libro es un básico en estas fechas y sus redes sociales nos servirán para descubrir un poco más cómo se práctica.