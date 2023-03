Así es el pantalón de Mango que está arrasando: bordados artesanales y veraniego

Los expertos en moda vienen anunciando que el blanco roto será uno de los colores que marcarán tendencia esta primavera/verano. Son muchas las formas en las que puedes incorporarlo a tu armario, pero una de las mejores es gracias al pantalón de Mango que está arrasando.

Revisando las colecciones de los principales fabricantes, nos encontramos con este pantalón culotte bordado suizo de Mango. ¡Lo quieres y lo sabes!

Se trata de una interesante alternativa dentro del catálogo de la marca, ideal para lucir este tono en tus próximos eventos formales. Por supuesto, lo más recomendable es acompañarlo de la camisa con bordado suizo que completa el conjunto por 39,99 euros.

Mira el pantalón de Mango que está arrasando

Detalles que lo hacen único

Más allá de la camisa a juego, este pantalón también puedes comprarlo sólo y combinarlo de otras maneras, según el día y la ocasión. Disponible en tallas de la XS a la XL, destaca por algunas características como el estilo largo, wideleg y de tiro alto.

A eso tenemos que sumarle un cierre de cremallera invisible en la parte posterior y un bajo festoneado con un bordado decorativo. Justamente, el bordado suizo es el gran protagonista de esta prenda que pertenece a la Ramadan Collection de la firma Mango.

Materiales de confección

Este pantalón está elaborado en una mezcla exacta de telas que lo hace fresco, agradable y perfecto para cualquier circunstancia. Hablamos de 49% poliéster, 26% viscosa, 18% lino y 7% algodón, sin olvidar el bordado que, en este caso, es 100% poliéster.

Diseñado en Barcelona, queda claro que es un artículo hecho con muchísima dedicación y para un público muy exigente. Es de alta calidad y por esto lo debes tener en tu armario antes de que sea tarde.

Cómo cuidamos el pantalón

En cuanto a sus cuidados, aconsejan no usar la secadora ya que la máquina podría arruinar los materiales. No obstante, sí que puedes lavarlo en la lavadora a una temperatura de no más de 30° C y plancharlo a una temperatura no superior a los 110° C.

¿Cuánto cuesta?

El precio del producto es de 39,99 euros. perfecto porque es versátil, cómodo y excelente para el verano.

Así lo tienes en la web de Zara y lo puedes comprar en este momento sin moverte de casa. y si te va bien, también la camisa para poder crear looks diversos y elegantísimos.

Ya puedes tener este pantalón para la época estival y sobre todo en primavera.