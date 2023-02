Así es el pantalón de Amelia Bono que no dejarás de ponerte: cómodo y elegante

Con un baile incluido, Amelia Bono se ha convertido en la reina de las redes. Cada día nos enseña nuevos looks y lo bien que lo pasa dónde esté. Ahora tienes el pantalón de Amelia Bono que no dejarás de ponerte.

Porque es cómodo para un look informal o bien para ir más arreglada como ella muestra en su Instagram. ¡No te lo pierdas!

Cómo es el pantalón de Amelia Bono que no dejarás de ponerte

lo tienes en Zara y gustará por su amplia versatilidad. En color crudo, es ancho y por esto no tendrá que sufrir apretones inesperados cuando andas o bien te pasas el día en la oficina ante el ordenador.

Para más señas: pantalón de tiro medio y cintura con trabillas, lleva bolsillos en delantero y falsos bolsillos de vivo en espalda. con pierna ancha, tiene su cierre de forma frontal con cremallera y botón.

Su comodidad se explica porque esta confeccionado en 100% algodón, un material siempre sublime y de calidad que aporta un plus a las prendas.

Cómo cuidar el pantalón

Debes seguir siempre las instrucciones del fabricante ante cualquier prenda que te compres. Solo así te durará mucho más y podrás lucirla sin problemas.

En Zara dan a conocer que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

El pantalon en crudo puede lavarse a máquina max. 40ºC centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, y no usar secadora.

Variedad de looks distintos

Una de las ventajas de apostar por esta prenda es que se puede llevar con cantidad de complementos y ropa y siempre quedas bien. Si vas a la oficina, te la pones con sudaderas y cardigans a juego, de hecho tienes una chaqueta para combinar del mismo materiales y color en la web de Zara.

Si lo quieres para una fiesta, entonces de igual manera que Amelia Bono, es factible con jersey de pelo con el que dar ese aire más elegante que complementar con bolso en blanco. ¡Tienes muchas posibilidades!

Dónde se compra

En la web de Zara por un precio de 39,95 euros, en tallas que van de la 32 a la 46, para poder escoger la que te vaya mejor y todo ello sin salir de casa.