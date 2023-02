Amelia Bono no deja de sorprender a sus seguidoras: el look perfecto para ir a trabajar

Amelia Bono no deja de sorprender a sus seguidoras tiene el look perfecto para ir a trabajar a un precio de saldo. La reina de las low cost ha combinado prendas que en estos momentos están de rebajas y cuestan mucho menos de lo que parece. Una combinación de prendas de Zara de rebajas y de la nueva colección que impresiona a más de uno. La falda larga combinada con el jersey de lana es un clásico que en estos días no podemos dejar escarpar. Copia el look de Amelia Bono por menos de 30 euros.

El look perfecto para ir a trabajar lo tiene Amelia Bono

View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono)

La influencer y empresaria Amelia Bono tiene el look perfecto para ir a trabajar. Una opción de lo más recomendable para conseguir dos prendas que nos descubrirán todo un mundo. Son perfectas para combinarse entre sí o con todo nuestro armario y están de oferta. No se le puede pedir nada más a este tipo de prendas.

Amelia es la mujer madre de familia de numerosa y trabajadora que nos permite descubrir qué prendas de ropa quedan mejor. Ella siempre intenta ir cómoda y a la última moda y lo consigue invirtiendo una mínima cantidad de dinero. Las low cost quieren a Amelia y ella las responde con unos looks de infarto en sus redes sociales.

La falda que necesitas estas rebajas es larga y de efecto satinado. Una opción de lo más especial que nos permitirá crear looks básicos a un precio de escándalo. Solo cuesta 7 euros esta temporada de rebajas. Teniendo en cuenta que se vendía por casi 30 es una buena oportunidad de conseguirla.

Bono nos ha descubierto una de las prendas estrella de la nueva colección, un espectacular jersey que nos puede servir en un sinfín de looks. Ya sea para combinarse con una falda o con un pantalón, incluso con un vestido. Este tipo de prenda lo tiene todo, es el jersey definitivo, mirando hacía la primavera.

Está disponible en dos colores. Un color malva como el que lleva Amelia o en un color rosa igual de bonito. El jersey definitivo es perfecto para llevarlo con la falda de satén que estamos buscando. Menos de 30 euros nos costará esta prenda de la nueva colección de Zara, es el momento de hacerte con un fondo de armario espectacular para ir a trabajar. Copia el estilo de Amelia Bono es una auténtica maravilla.