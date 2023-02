Aprovecha las segundas rebajas de Zalando: esta chaqueta de punto marca tu figura

Si quieres aprovechar al máximo las segundas rebajas de Zalando, esta chaqueta de punto es una de las compras estrella. El color blanco es una de las tendencias que llegan pisando fuerte de cara a la primavera.

Vestir completamente de blanco en los meses de buen tiempo no es una novedad, ya que cada temporada lo vemos en los clubes de playa y las fiestas a la orilla del mar. Entonces, ¿qué ahí de nuevo? Pues que, por primera vez, su luminosidad nos resulta más necesaria que nunca. Además, no el total white look no se llevará solo en zonas de costa, sino que también dominará el asfalto.

Aunque es un color que en un principio da un poco de miedo ya que se mancha con rapidez, es uno de los favoritos de las que más saben de moda. Ellas nos demuestran que puede convertirse en el lienzo perfecto para crear looks que derrochen estilo y buen gusto.

La chaqueta blanca de las rebajas de Zalando

Una chaqueta de punto es un básico imprescindible en el fondo de armario en primavera y, teniendo en cuenta el protagonismo que va a tener el blanco esta temporada, no se nos ocurre una prenda mejor para dar la bienvenida a la nueva estación.

Confeccionada en 100% acrílico y con escote de pico, que alarga y estiliza visualmente la silueta, tiene detalle de volantes en los puños, el cuello y las mangas y cierre de botones. Una chaqueta todoterreno, que queda bien con todo.

Para un look de día, puedes combinarla con mucho estilo con un pantalón vaquero, una camiseta y, como calzado, unas zapatillas o unos mocasines. Los mocasines se presentan como el calzado estrella de la temporada en todas sus versiones: desde los más clásicos hasta los más novedosos.

La chaqueta de punto blanca también se puede llevar como top si buscas un look más atrevido para una ocasión de día o de noche. En este caso puedes combinarla con una falda larga vaquera para quedar con las amigas, la prenda tendencia de 2023, o un pantalón palazzo para salir a cenar.

Queda muy ajustada, así que es ideal para potenciar al máximo las curvas y lucir una figura muy femenina. Ahora puedes aprovechar el 20% de descuento para hacerte con ella por 23,95 euros en lugar de 29,95 euros, desde la talla XS hasta la XXL. Seguro que se convertirá en tu prenda favorita esta primavera.