Aprovecha las rebajas de Mango: ¡descuentos de hasta el 80% en los artículos seleccionados!

Ya queda menos para que las rebajas toquen a su fin. Aunque ahora las tiendas ofrecen descuentos casi todo el año, debes aprovechar las rebajas de Mango.

Porque los descuentos del 80% en diversos artículos se acabarán y bien vale la pena comprar jeans, vestidos y más a precios más bajos.

Corre: Aprovecha las rebajas de Mango

Tienes un poco de todo, desde tops con los que poder todavía lucir en verano tu bronceado a shorts tanto cortos como largos. Vale la pena porque así tienes para la temporada y la siguiente.

Es el caso del mono de tejido con textura. Es semitransparente, de diseño recto, corto y con cuello escotado. Lleva tirantes finos ajustables, y el detalle nudo. Con cintura elástica lo tienes en dos colores distintos: negro y coral.

Si el precio inicial era de 22,99 euros, las rebajas fueron de 15,99 euros y ahora se compra a sólo 3,99 euros, es decir, cuenta con el descuento del 83%. ¡No te lo puedes perder!

Si quieres unas bermudas para ir bien elegante, tienes estas a precio muy bajo. La magia de las rebajas está todavía presente y por esto no puedes rechazar estas prendas.

Llevan tejido mezcla de algodón, siendo cortas y muy ligeras, con dos bolsillos laterales. Disponible en liso o estampado. Debes tener en cuenta que presentan un tallaje más grande de lo habitual. Su precio era de 19,99 euros y ahora lo tienes por sólo 7,99 euros. Así que ya puedes acceder porque las tallas se agotan.

Esta blusa crop no puede ser más atrevida. De tejido fluido, lleva estampado de flores, con diseño crop. Destaca por su cuello escotado y especialmente la manga corta abullonada. La llevas con jeans y faldas de diversos colores y la que está a juego también con el mismo estampado. En cuanto a precio, costaba 19,99 euros y en este momento la tienes por 2,99 euros, sí has leído bien. Todavía quedan tallas, así que no te lo pienses.

Si eliges la bermuda tie-dye na la moda. La complementas con camisetas y tops en verde y blanco. Lleva tejido vaquero y ofrece un estilo inigualable. El precio es de 29,99 euros, se bajó a 20.99 euros y ahora sólo pagas por él 4,99 euros, con el descuento del 83%.

Una clara ventaja en la que resultas ganadora con prendas de alta calidad, pero pagando siempre menos. Ya puedes hacerte también con complementos y otros que sabes que no se rebajarán ya más.