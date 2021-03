Estamos en marzo y a punto de entrar en una nueva estación del año. Vamos a ver cambios en tendencias de moda y belleza, y evidentemente en complementos. Anota las joyas que llevarás esta próxima temporada.

Hay joyas para todo tipo, de colores, cadenas grandes, bisutería fina y elegante. ¡Tú eliges!

Limones, margaritas, pimientos… todos los motivos que puedas imaginar llegan a nuestros joyeros con los primeros rayos de sol para dar acentos de color a nuestros estilismos. La colección El Jardín Mediterráneo de Mitumi, inspirada en las vivencias de la costa, nos traslada todos sus sonidos, sus aromas y su clima para que, este año más que nunca, nos de esa pizquita de alegría que tanto necesitamos.

Como ahora se viste comfy, por eso necesitamos en contraste joyas divertidas, repletas de colores, texturas, materiales translúcidos y medidas XXL que den el toque que le falta a tus estilismos. ¿Se puede pedir más?

¿Cómo serán los anillos? En cuestión de anillos, esta temporada atrévete a lucirlos en grupo y sin mesura. En clave bohemia, rock o un tanto grunge… Las sortijas llegan dispuestas a sublimar los looks más serios y rigurosos, como los que vemos de Joys.

Arreglada pero cómoda, así es la tendencia en auge de 2021 y sabemos cómo llevarla. Por ello entre las joyas que llevarás esta próxima temporada, hemos encontrado la manera perfecta de darle ese toque especial a tus conjuntos del día a día.

Las joyas de What A Mesh son algo más que un accesorio. Las encontramos fabricadas con mayas metálicas y su inspiración industrial. La ventaja es que combina cualquiera de sus collares o pulseras con esos jeans que no te quitas y una camiseta del color que elijas o escoge alguno de sus pendientes con tu jersey favorito y pasarás de look a lookazo en cuestión de segundos.

Apuesta por lo eco. San Saru es una firma de joyas concienciada con el cuidado del medio ambiente. De arriba abajo porque utilizan un packaging sostenible compuesto principalmente por cartón Kraft y madera PEFC de plantaciones sostenibles. Todos los pedidos se envían en cajas de cartón y se han eliminado los sobres burbuja mientras que el packaging es, además, reutilizable.

Se acerca la primavera y Mallorca empieza a estar cubierta por flores de almendro. María, alma de la firma de joyas artesanales By M jewellery con cuna en Mallorca, se ha inspirado en floración de los almendros para diseñar su colección de joyas Ramas.

Destacamos una colección compuesta por pendientes, anillos y colgantes con forma de ramas, elaborada en oro amarillo de 18 kts y diamantes talla brillante de forma artesanal por maestros joyeros.

Son piezas totalmente atemporales y perdurables en el tiempo, que no requieren de una ocasión especial para poder disfrutar de ellas.