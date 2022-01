La americana de Zara al estilo ‘Emily in Paris’ que debes fichar

‘Emily in Paris’ es la digna sucesora de ‘Sexo en Nueva York’ a nivel estilístico, su protagonista nos enseña a llevar una americana de Zara de rebajas. Al igual que la famosa Carrie Bradshaw, la combinación de prendas low cost con firmas de pasarela es una constante en el vestidor de esta protagonista. Cambiamos Nueva York por Paris, pero no perdemos nada de glamour, ni estilo. La última de las prendas virales de la serie ‘Emily in Paris’ es una americana de Zara que está agotada en la web, pero podemos encontrar en algunas tiendas.

Zara tiene la americana estilo ‘Emily in Paris’ rebajadísima

Estas rebajas de invierno 2022 son el momento perfecto para hacernos con prendas de buena calidad al mejor precio posible. Zara tira la casa por la ventana con unos descuentos impresionantes. Podemos comprar todo tipo de prendas para llegar a la oficina en perfectas condiciones o ir de fiesta con un estilismo digno de ‘Emily in Paris’ por un precio mucho más bajo de lo que podríamos imaginar.

La americana es la chaqueta de entretiempo por excelencia. Des de hace décadas que está en nuestro armario de una forma o de otra. La mítica Coco Chanel la incluyó en sus modelos con unos detalles de tweed que llegan a Zara para quedarse esta temporada cargada de estilo y glamour que podemos tener por mucho menos de lo que parece.

El estilo Chanel es totalmente atemporal. Con este tipo de americana disfrutaremos de un estilismo al más puro estilo ‘Emily in Paris’ con una blazer estructurada y unos detalles que son dignos de una firma de ropa francesa de pasarela. Un básico que durante décadas ha estado en el armario de las mujeres más elegantes del planeta.

El color es uno de los puntos fuertes de esta americana. Dejamos a un lado el negro y nos sumergimos en un verde claro que nos creará un acabado perfecto en cualquier look. Podemos disfrutar de una combinación de prendas impresionantes con la ayuda de una chaqueta que cubrirá de gloría un look formal con pantalones de vestir o vaqueros.

Los botones dorados son el extra de alta gama que buscamos. Zara cuida al máximo los detalles de esta americana que parece sacada de la serie ‘Emily in Paris’. El precio rebajado de menos de 30 euros ha hecho que se agote por momentos, aunque podemos encontrarla en alguna de las tiendas de Zara. Hazte con ella antes de que sea tarde.