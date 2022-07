Las alpargatas de Tommy Jeans rebajadas que son auténticamente cómodas

En las rebajas de verano de Tommy Jeans estamos encontrando auténticos chollos que no podemos desaprovechar. Las alpargatas son un calzado imprescindible en el fondo de armario durante la época estival, y en la tienda online de Tommy Jeans hemos fichado unas que son muy cómodas y tienen mucho estilo. ¡Ahora están a la venta con un 40% de descuento!

Las alpargatas de Tommy Jeans

Si hay algo que realmente necesitamos cuando elegimos un calzado para nuestro día a día es que sea cómodo. Muchos días salimos de casa por la mañana y no regresamos hasta la noche, así que necesitamos el máximo confort para que no nos duelan los pies.

Estas alpargatas de Tommy Jeans son perfectas para los meses de verano. En color beige y con plataforma de esparto, tienen detalle de cinta con la inscripción de la marca en el exterior. Son cerradas y, al tener la suela un poco gruesa, caminar con ellas es como hacerlo sobre las nubes.

Están confeccionadas con materiales y tejidos de la mejor calidad disponible, así que son unas alpargatas que no causan rozaduras ni ampollas, lo cual es un gran punto a favor. Por lo tanto, a nivel de confort, no vamos a encontrar un calzado mejor para los looks diarios.

A la hora de combinarlas, las alpargatas de plataforma de esparto de Tommy Jeans quedan bien con absolutamente todo. Esta temporada se llevan los vestidos camiseros con cuello de solapa y cierre de botones, así que podemos elegir uno de largo midi para lucirlas en todo su esplendor.

Si queremos mantenernos en nuestra zona de confort, podemos seleccionar un vestido en color beige o blanco, y, si preferimos arriesgar un poco, podemos apostar por uno en color rosa o naranja.

Llegan las vacaciones de verano, y, si hemos elegido un destino de playa para disfrutar de unos días de descanso, estas alpargatas son indispensables en la maleta. Para dar un paseo a orillas del mar, podemos combinarlas con un vestido largo de tejido crochet.

Gracias al 40% de descuento, las alpargatas ahora están disponibles en la tienda de Tommy Jeans por 44,94 euros en lugar de 74,90 euros, desde el número 35 hasta el 41. Teniendo en cuenta lo bonitas y cómodas que son, y que ahora están disponibles a un precio increíble, son todo un éxito de ventas. El envío a domicilio es gratuito en un plazo de 3/5 días laborables al ser un pedido de más de 30 euros.