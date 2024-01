Alerta tendencia: los vestidos midi de Stradivarius que están causando furor en las redes

Aunque se han llevado siempre, está claro que los vestidos midi son tendencia. Se ven en todas las marcas, en pasarelas, en la calle, en el trabajo y como no, en fiestas. Por lo que son tuyos por poco precio gracias a nuestras marcas favoritas. Son los vestidos midi de Stradivarius que están causando furor.

Están de moda, querrás los dos o bien todos los que hay en su web. anota ya para comprar en este 2024, y no tardes, sabes que las tallas se agotan.

Cómo son los vestidos midi de Stradivarius

Son bien distintos, dos modelos a los que no podrás resistirte gracias a sus acabados y buen diseño. Lo mejor es que los tienes para diversas temporadas, épocas y todas las salidas que quieras. Van perfectos con todo lo que quieras, accesorios y complementos, y también los puedes comprar, si quieres algo en Stradivarius.

Vestido midi escote corazón

Tiene el tamaño y la medida perfecta para ser ese básico que te saca de un apuro cuando debes ir a una reunión más bien vestida o a una fiesta algo más formal. Es el vestido ajustado midi confeccionado en mezcla de poliamida. Lleva ese detalle en escote corazón y manga larga, y detalle de bajo acabado con abertura trasera.

Está elaborado en exterior con 94% poliamida, 6% elastano y el forro en 94% poliamida, 6% elastano. Materiales siempre a tener en cuenta para que la prenda se mantenga y pueda durar años. Es lo que queremos y esperamos de todas las prendas que compramos. Por esto siempre es mejor apostar por la calidad.

Debes mirar entonces las etiquetas para poder saber de qué manera cuidar mejor esta prenda. Desde la web, nos explican y aconsejan que debemos lavar a máquina máximo a 30 grados, no usar lejía, planchar máximo a 110º, no limpiar en seco y no usar secadora.

Completa tu look de los vestidos midi de Stradivarius

Este vestido es versátil. Y esto quiere decir que tienes cantidad de accesorios y prendas para llevar. Por ejemplo unas botas planas en negro o bien con tacón si quieres ganar más altura con este vestido midi.

También los cardigans de colores, abrigos de pelo para ir más calentita y bolsos en color negro. Si quieres romper algo la estética del vestido, entonces opta por botas blancas o marrones y bolsos de colores.

El precio del vestido midi en negro

Tiene un precio de 22,99 euros en tallas que van de la XS a la L así que escoge la tuya en este momento para poder comprarlo.

Vestido largo rib

Otra de las prendas que causará furor en estos días es el vestido largo ajustado de cuello redondo y manga larga. Lleva detalle de bajo acabado con abertura en espalda y lo encontramos disponible en varios colores.

Se confecciona en materiales que son en exterior 48% viscosa, 31% poliéster, 21% poliamida. Mira bien las etiquetas para poder lavar esta prenda como es debido, pues se lava a máquina máximo 30º, no se debe usar lejía, planchar máximo 110º, no limpiar en seco, y no usar secadora.

Vestidos midi de Stradivarius: en tres colores para elegir

Tienes este vestido en tres fantásticos colores para poder elegir. El marrón claro es uno de los clásicos de la temporada. Lo tenemos para compartir con chaquetas negras y botas en color marrón más oscuro. Son los vestidos midi de Stradivarius.

Por su parte, el gris marengo es otro color oscuro que se lleva durante el invierno y que ya puedes ponerte en este momento. Para destacar, nada mejor que unos botines en color blanco o beige. Y el vestido largo crudo es uno de los más especiales, ya que invita a salir y al optimismo. Es mucho más original que los otros dos porque ensalza nuestra figura durante los días más grises y fríos de inverno. Lo combinas con pendientes en playa, con cinturones en negro para destacar y romper esta monotonía cromática y hasta con botas en negro.

Tienes tanto los vestidos como los diversos accesorios en la web de Stradivarius. Así hay moda sin tener que salir del mismo lugar y todo ello a un precio realmente asequible. Es una de las tiendas low cost que mejor se adapta a nuestros bolsillos.

Cuál es el precio del vestido midi rib

El precio es de 19,99 euros, es decir, te lo puedes permitir. Ahora bien las tallas pueden variar según cada color de vestido. En blanco hay de la XS a la XL, pero quedan pocas unidades en varias de las tallas. Mientras que el color más oscuro va también de la XS a la XL. Y el marrón de la XS a la M y la XL. También quedan pocas unidades en ciertas tallas. De manera que si te gusta, no pierdas mucho tiempo y compra este vestido antes de que se agote en la web de Stradivarius.

Es fácil y rápido. los tienes directamente y sabes que son tuyo en un clic.