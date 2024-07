Adiós confirmado a Marypaz: empieza la liquidación

¡La de veces que hemos destacado las sandalias y zapatos de esta firma que nos encanta! Hay siempre muchos modelos, cantidad de colores, medidas de tacón y también descuentos durante todo el año. Y hay adiós confirmado a Marypaz. Al parecer, la firma española de calzado low cost que todas quedamos rendidas a sus pies podría cerrar y por esto estar en liquidación, pero no es algo que esté de momento haya trascendido del todo.

Es una de las tiendas más famosas del país y es que no sólo tiene tienda online donde se compra de maravilla, si no también tiendas físicas por todas las partes de España, además de en Portugal, Francia y República Dominicana, entre otros. Ahora podría empezar este periodo de liquidación que nos poner tristes pero que permite comprar más barato. Te damos a conocer algunos modelos, especialmente de verano, para que tengas en cuenta qué puedes comprar en este momento. Y seguramente más adelante podrán volver los descuentos porque habrá modelos que no estarán de nuevo y desaparecerán definitivamente.

Liquidación, adiós confirmado a Marypaz

Sandalias de plataforma

Ahora en la tienda ya hay segundas rebajas y por esto puedes comprar cantidad de piezas por menos precio. Es el caso de la plataforma en color dorado. La sandalia icónica que está de moda porque es metalizada de tacón y plataforma con tiras cruzadas. Cierre con hebilla en el tobillo. Colección fiesta y eventos.

Está en diferentes colores y cada uno es especial. Puedes tener esta sandalia en varios materiales: 100% poliuretano y 100% caucho.

Cuál es el precio de esta sandalia

El precio es de 25,99 € cuando antes costaba 29,99 €, por lo que ya puedes buscar tu número. En concreto, si quieres la dorada entonces está en tallas que van de la 36 a la 38, no te la pierdas.

Sandalia tacón tiras

Sandalia tacón especial fino, cierre mediante hebilla en la pulsera del tobillo. Efecto napa dentro de la Colección fiesta y eventos.

Está en dos colores, tanto negro como en lila, y ambos quedan estupendos con cantidad de vestidos, pantalones, shorts y mucho más.

Confeccionadas en 100% Poliuretano100% Caucho, está en lila con las tallas que hay en este momento van de la 36 a la 38. En negro ya no queda en la tienda online, con lo que quizás no se reponga de nuevo si Marypaz está en liquidación.

El precio de este zapato

Si antes costaba 29,99 euros, en este momento lo tenemos a un precio de 15,99 euros, así que busca tu talla y ya puedes tener la sandalia de tu vida.

La que fuera una gran enseña en el mundo de la moda y el calzado español, con su modelo franquiciado de zapaterías con miles de modelos a precios muy bajos, se vería obligada a echar el cierre después de años acumulando resultados en caída, con 29,6 millones de euros facturados en 2023, frente a los 33 millones de euros de 2022.

Sandalia plana atada dorada

Tiene varios colores y también tallas. Es una sandalia plana con tiras finas y se ata ajustable al tobillo. Tiene un efecto metalizado dorado cava que vas a querer para llevarlo en las mejores galas.

En este color dorado el precio general e inicial es de 29,99 euros en la web de Marypaz pero resulta que ahora que está de rebajas la tienes a un precio más bajo sobre 25,99 euros. La compras en talla que va de la 36 a la 41, por lo que ya puedes buscarla en la web y accede para tus diversas compras.

Más sobre la marca Marypaz

Hablamos de una marca española de calzado y bolsos para la mujer que nace en Sevilla en 1972. La compañía se crea de la mano del empresario sevillano Angel Aguaded, quien comienza su andadura, abriendo el primer punto de venta de la marca en la capital andaluza.

Marypaz cuenta con más de 50 años de experiencia y una distribución de más de 50 puntos de venta, los cuales le han permitido extender la magia de un diseño único por todo el territorio español y parte del territorio internacional, convirtiéndose así en la marca de calzado de referencia para muchas mujeres.

Entre los valores que tiene la marca, destaca el color, variedad y la accesibilidad de los productos. Cada temporada, cuentan con renovaciones y nuevas colecciones que son reflejo de la moda actual, con diseños únicos, y tejidos y materiales especiales, que nacen de la mano de un equipo creativo propio de la marca para cada temporada.

Ahora parece estar en fase de liquidación, porque acumula diversas deudas que ya debía hacer frente tiempo. aunque todavía no es algo confirmado, Marypaz podría todavía tener diversas tiendas y trabajadores, es decir, no desaparecería.

La marca está formada por profesionales que trabajan apoyados por la más alta tecnología. Todo ello ha conseguido garantizar desde el principio la fuerza y capacidad necesarias para cumplir los objetivos de la compañía cada temporada con las nuevas tendencias en el mundo del calzado y los accesorios.