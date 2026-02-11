Adiós a las Adidas SL 72: las que se llevan ahora son estas y en el color de moda

En los últimos años, el uso de zapatillas ha dejado de limitarse al ámbito deportivo para convertirse en una auténtica declaración de estilo. La comodidad y la versatilidad son hoy prioridades clave a la hora de elegir calzado, y las zapatillas responden perfectamente a esta necesidad. Se adaptan a rutinas activas, jornadas largas y planes informales, sin sacrificar la estética. Ahora hay unas geniales, en el color de moda.

Este calzado puede llevarse desde looks urbanos hasta combinaciones más sofisticadas, y se han consolidado como un básico imprescindible del armario moderno. Dentro de esta tendencia, los modelos clásicos reinventados, como las Zapatillas Gazelle Bold de Adidas, destacan por ofrecer confort, personalidad y una fuerte conexión con la moda actual. Estas zapatillas están confeccionadas con ante de primera calidad, ofreciendo un tacto lujoso y una estética cuidada.

Ya tienes las zapatillas en el color de moda

Su diseño se inspira en los tonos clásicos Terrace, reinterpretados en una paleta de colores de temporada imprescindible. El empeine de piel mejora la resistencia al desgaste diario, mientras que la suela de goma garantiza una tracción fiable para el uso cotidiano.

Detalles como el logotipo en la lengüeta y el triple logotipo Gazelle en la suela refuerzan su autenticidad y herencia deportiva, convirtiéndolas en una opción tan funcional como estilosa.

Adidas: una marca sinónimo de calidad y buen precio

Hablar de Adidas es hablar de historia, innovación y confianza. La marca alemana es un referente mundial gracias a su equilibrio entre calidad, diseño atemporal y precios accesibles.

A lo largo de décadas, ha sabido crear productos duraderos, funcionales y con una estética reconocible, manteniéndose relevante tanto en el deporte como en la moda urbana.

Sus zapatillas destacan por el uso de materiales premium, una fabricación cuidada y una excelente relación calidad-precio. En este contexto, la línea Gazelle representa uno de los mayores iconos de la marca, y la versión Gazelle Bold es una apuesta segura para quienes buscan un clásico actualizado por 120 euros.

Las características principales de las zapatillas en el color de moda

Diseño icónico con proporciones atrevidas

El modelo Gazelle Bold mantiene la clásica silueta limpia y minimalista que caracteriza a la familia Gazelle, pero incorpora una suela más elevada y proporciones más robustas que aportan un aire moderno y llamativo. Este diseño atrevido permite destacar el calzado dentro de cualquier outfit, convirtiéndolo en el punto focal del look sin resultar excesivo.

Ante de primera calidad para un acabado premium

Uno de los principales atractivos de las Gazelle Bold es su confección en ante de alta calidad. Este material ofrece un tacto suave y lujoso, además de una apariencia elegante y cuidada.

El ante no solo mejora la estética del calzado, sino que también aporta flexibilidad y comodidad, adaptándose al movimiento natural del pie.

Paleta de colores inspirada en el estilo Terrace

El color Earth Strata/Aurora Coffee/Gold Metallic refleja la inspiración en los ricos matices del estilo Terrace, un clásico de la cultura urbana europea. Estos tonos aportan profundidad y personalidad, facilitando combinaciones tanto con prendas neutras como con looks más arriesgados, manteniendo siempre una imagen sofisticada y actual.

Empeine de piel resistente al desgaste

El empeine de piel refuerza la estructura de la zapatilla y mejora su durabilidad frente al uso diario. Este detalle es clave para quienes buscan un calzado resistente, capaz de mantener su forma y apariencia con el paso del tiempo, incluso en rutinas intensas o largas caminatas urbanas.

Suela de goma con tracción fiable

La suela de goma de las zapatillas en el color de moda ha sido diseñada para ofrecer una tracción segura sobre diferentes superficies. Proporciona estabilidad, agarre y confianza en cada paso, ya sea caminando por la ciudad, realizando actividades cotidianas o desplazamientos prolongados. Además, su grosor contribuye a una pisada más cómoda y amortiguada.

Plantilla textil para mayor confort diario

La plantilla textil aporta una sensación agradable al contacto con el pie, favoreciendo la comodidad durante todo el día. Ayuda a reducir la fatiga en jornadas largas y mejora la experiencia de uso, haciendo que las Gazelle Bold sean adecuadas tanto para actividades ligeras como para el uso continuo.

Horma clásica y cierre con cordones

La horma clásica garantiza un ajuste equilibrado y natural, adaptándose a diferentes tipos de pie. El cierre mediante cordones permite personalizar el ajuste según la preferencia del usuario, ofreciendo sujeción, estabilidad y confort.

Looks para combinar las zapatillas Gazelle Bold de Adidas

Outfit urbano

Vaqueros rectos, camiseta básica blanca y chaqueta vaquera o bomber.

Look de fin de semana

Joggers, sudadera oversize y gorra para un look cómodo y moderno

Estilo sofisticado relajado

Pantalones de pinzas, jersey de punto fino y bolso estructurado

Estilo femenino desenfadado

Vestido midi o falda vaquera combinada con accesorios minimalistas.

Look diario versátil

Chinos, camisa informal y mochila urbana