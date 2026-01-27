Parecen New Balance pero son Skechers: las zapatillas cómodas que prometen arrasar esta temporada

Las zapatillas cómodas que prometen arrasar esta temporada parecen New Balance pero sin Skechers. Una marca que se ha convertido en una de las más buscadas por aquellas que buscan comodidad y estilo. Podemos conseguir en la sección de rebajas auténticos chollos por mucho menos de lo que parece. Será el momento de apostar claramente por una serie de peculiaridades que se convertirán en claves y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de conocer un poco más lo que está a punto de llegar a nuestro día a día, de una vez por todas, vamos a descubrir lo mejor de una marca de esas que no nos costará mucho dinero. Una apuesta segura para nuestros pies que pueden ser claves para conseguir que nuestro día a día se convierta en un extra de buenas sensaciones. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar unas rebajas que pueden darnos más de una sorpresa en cuanto a los modelos y los precios. Si quieres cuidar tus pies, no lo dudes, apuesta por estas Skechers con aire de New Balance.

Son Skechers aunque parecen New Balance

Las New Balance son unas zapatillas que han hecho historia, llevan décadas fabricándose desde Estados Unidos y convirtiéndose en todo un icono de la moda. Desde el momento en el que las incorporamos a nuestros looks diarios, no podemos dejar escapar este tipo de complemento.

La inversión en unas buenas zapatillas puede cambiarlo todo, en especial, si tenemos en consideración que estaremos ante una tendencia al alza que puede ser clave y que, sin duda alguna, será una de las que incorporemos a nuestro día a día de la mejor manera posible.

Las Skechers acabarán siendo las aliadas de un plus de buenas sensaciones que acabará llegando de una manera sorprendente. Un buen aliado de un día a día cargado de actividad. Cuando caminamos por casa, en busca de nuestros sueños o simplemente, disfrutamos de una comodidad plena, nada mejor para hacerlo con este tipo de calzado.

Las dos marcas tienen un origen común, pero un estilo y un precio diferente. Te proponemos uno de los modelos de la sección de Skechers que, sin duda alguna, no puedes dejar escapar en estos días que tenemos por delante. Un buen aliado de los cambios que acabará marcando la diferencia.

Estas son las zapatillas cómodas de Skechers que arrasarán esta temporada

Apostar por unas zapatillas cómodas es algo que debemos hacer, especialmente cuando descubrimos que estaremos ante un complemento de esos que impresionan a simple vista. Una buena inversión que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Los expertos de Lavalencianacalzados nos explican un poco más el origen de esta ya conocida marca: «Skechers fue fundada en 1992 y, en pocos años, logró consolidarse como la tercera firma con más cuota de mercado en la industria del calzado, solo por detrás de gigantes como Nike y Adidas, y superando a marcas como Puma o Asics. El país que vio nacer a Skechers y asentarse en una industria copada por grandes nombres ha sido Estados Unidos, de donde procede Skechers y lugar en el que ha conseguido alcanzar niveles de ventas envidiables, exportando su calzado de éxito a otros países al otro lado del charco. En 2020, el año en el que la pandemia de COVID supuso un importante golpe para las previsiones de ventas del sector industrial a nivel global, Skechers facturó 4.600 millones de dólares, superando la barrera de los 5.000 millones en 2021. El hecho de que cada uno de los más de 3.000 modelos de zapatillas Skechers haya sido diseñado y elaborado teniendo en cuenta la opinión profesional de expertos en podología explica que, colección tras colección, Skechers ofrezca los más altos niveles de comodidad y adaptación en sus zapatillas. Eso, tal y como dicen ellos, les permite crear “una zapatilla para cada tipo de persona”. Fue el clan americano de los Greenberg quienes han levantado el imperio de Skechers en Estados Unidos. Robert Greenberg y su hijo Michael fueron quienes fundaron Skechers, que a su vez tenía su origen en una compañía especializada en fabricar zapatillas de deporte que fundó el propio Robert en 1979 llamada L.A. Gear».

La historia de esta marca, con el ideal de crear unas zapatillas que se adaptan a cada persona, se superan con creces con la llegada de un modelo que cuesta poco más de 70 euros de rebajas y parece de lujo. Nos podemos imaginar a la mismísima J. Lo o a Jennifer Anniston acudiendo a una sesión de Pilates con ellas, son un buen básico con un toque glamuroso que vas a querer incorporar desde ya mismo a tu zapatero.