Parecen adidas pero son de Parfois: las zapatillas en el color tendencia que no te vas a quitar en lo que queda de otoño

Esta temporada de otoño, las zapatillas de piel se consolidan como una de las tendencias clave gracias a su equilibrio entre comodidad, estilo y funcionalidad. Ideales para los días más frescos, estas zapatillas en el color tendencia aportan abrigo sin renunciar al diseño moderno, convirtiéndose en una opción imprescindible para looks urbanos y casuales.

Marcas como Parfois han apostado por reinventar este clásico con propuestas accesibles y sofisticadas, perfectas para quienes buscan calidad sin gastar de más. Con un precio de solo 49,99 euros, las Zapatillas de piel monocromática se presentan como la elección ideal para quienes desean estar a la moda sin sacrificar el confort. Este modelo de piel monocromática destaca por su diseño limpio y contemporáneo. Están confeccionadas con materiales de calidad, cuentan con un cordón doble en contraste, que aporta un detalle diferenciador frente al diseño minimalista del resto del calzado. Su punta ovalada les da un aire elegante y atemporal, mientras que su construcción ligera garantiza comodidad durante todo el día.

Las zapatillas en el color tendencia

Tiene diversas características: la suela de goma asegura tracción y durabilidad, ideal para el uso diario en entornos urbanos. Estas zapatillas combinan perfectamente con jeans rectos, pantalones de pinza o incluso vestidos midi.

Puedes complementar con una cazadora de cuero o una gabardina oversize, y añadir accesorios como un bolso tote o una bufanda de punto para completar un outfit perfecto de otoño.

Parfois: estilo, calidad y buen precio

Esta marca se ha consolidado como una de las marcas más queridas del mercado europeo gracias a su capacidad para ofrecer productos de moda con diseño cuidado a precios accesibles. Aunque comenzó siendo una firma especializada en bolsos y accesorios, el catálogo de Parfois ha evolucionado hacia el calzado, la ropa y los complementos.

Las colecciones de Parfois se caracterizan por ser modernas, prácticas y pensadas para la mujer urbana. En el caso de sus zapatillas de piel monocromática, Parfois logra un equilibrio perfecto entre tendencia, funcionalidad y confort, convirtiéndolas en una compra inteligente para esta temporada.

Las características de las zapatillas en el color tendencia

Estas deportivas destacan por su diseño minimalista y detalles funcionales que las hacen ideales tanto para el día a día como para ocasiones informales. Sus principales características incluyen:

Diseño monocromático: un solo color uniforme que facilita la combinación con cualquier outfit.

Cordón doble en contraste: aporta un detalle visual distintivo y moderno.

Punta ovalada: estiliza el pie y da un toque elegante sin perder comodidad.

Construcción ligera: perfectas para caminar durante horas sin molestias.

Suela de goma: proporciona buena tracción, flexibilidad y durabilidad.

Acabado de piel sintética: fácil de limpiar y resistente, con un aspecto pulido.

Interior acolchado: mayor confort y soporte para el uso diario.

Gracias a estas características, las zapatillas de piel monocromática de Parfois se convierten en un básico infalible que combina diseño y funcionalidad por menos de 50 euros.

Ideas de looks para combinar las zapatillas en el color tendencia

Una de las grandes ventajas de estas zapatillas es su versatilidad. Su diseño neutro y elegante permite adaptarlas a diferentes estilos. Aquí tienes algunas ideas de looks para sacarle el máximo partido:

Look casual chic

Combina con jeans rectos, camiseta blanca básica y blazer oversize. Añade un bolso tipo shopper y unos pendientes dorados.

Estilo urbano

Llévalas con joggers de punto, sudadera en tono neutro y una cazadora de cuero o denim. Perfecto para el fin de semana.

Look de oficina

Úsalas con pantalones de pinzas, blusa fluida y abrigo largo. Ideal para días de trabajo flexible.

Aires boho

Combina con vestido midi estampado, chaqueta de punto y bolso de flecos.

Estilo minimalista

Todo en tonos beige o gris claro, con pantalón palazzo, suéter de cuello alto y las zapatillas como toque final monocromático.

Con falda midi plisada

Añade una camiseta básica y una chaqueta corta para un look femenino con aire sport.

Consejos de cuidado y conservación

Para mantener las zapatillas de piel monocromática de Parfois en excelente estado durante más tiempo, es importante seguir ciertos cuidados específicos. Algunas recomendaciones incluyen:

Limpieza regular

Usa un paño húmedo suave para limpiar la superficie después de cada uso.

Evita mojarlas

Aunque tengan buena resistencia, la piel sintética puede deteriorarse con la humedad.

Sécalas al aire libre

Si se mojan, sécalas lejos de fuentes de calor directo como radiadores.

Guárdalas con forma

Introduce papel o una horma para conservar su forma original.

No uses productos abrasivos

Evita limpiadores químicos fuertes que puedan dañar el acabado.

Utiliza sprays protectores

Aplica un spray específico para calzado de piel sintética para proteger de manchas.

Rota su uso

No las uses todos los días. Alternar el calzado ayuda a prolongar su vida útil.

Lava los cordones por separado

Para mantener el contraste del cordón doble, lávalos a mano con jabón neutro.